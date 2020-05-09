重逢老同學！女勾人夫啪3次　完事向友爽喊：他竟闖紅燈～正宮崩潰

▲丈夫與國中同學大搞外遇，正宮氣得向小三求償。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／高雄報導

人夫阿宏（化名）重逢國中同學小乃（化名），竟天雷勾動地火發展出婚外情，2人經常一同出遊，還發生了3次性行為。此外，2人完事後，小乃還會傳訊告訴友人，「那天白天被他強姦」、「他竟然堅持闖紅燈」，讓正宮發現後當場崩潰，氣得提告求償。法院審理後也依法判小乃須賠償正宮15萬元。

根據判決，正宮提告主張，她與丈夫結婚多年，育有1子1女。小乃2017年8月間臉書與阿宏取得聯繫，自此發展出婚外情，與阿宏經常同處一室、一同出遊，互動極為親密，就像是一家人。

此外，阿宏也經常獨自到小乃住處幫忙打理家務、煮飯做菜給小乃及其2名子女吃，更直接稱呼小乃的媽媽「丈母娘」，甚至與小乃發生過3次性行為。正宮發現後當場崩潰，還因此罹患憂鬱症，因此對小乃提告求償。

法院審理時，小乃矢口否認姦情，但其友人出面證稱，知道小乃與阿宏正在交往，且小乃還經常在完事後向他表示，「那天白天被他強姦」、「他竟然堅持闖紅燈」、「他說是我先挑釁他」、「第一次他沒洗」，法官最後依法判小乃須賠償正宮15萬元。全案確定。

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