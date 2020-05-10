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從全球首展到A’ Design Award銀獎　膠帶展帶你一窺不敗策展學

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今日展覽和策展人成為熱門關鍵字，這也對應到所謂的策展學，究竟應如何選擇、企劃與推動一個具代表性的展？歸結各因素後，策展人的前瞻性與態度，依舊是其中關鍵。瘋設計ǀFUNDESIGN從全球首個膠帶藝術展「 聚膠行動 # TapeArt 」的成功經驗，借策展方之口，領外界一窺不敗策展學之道。

▲雅俗共賞的「聚膠行動 # TapeArt」，叫好又叫座

由瘋設計所策辦的2019年膠帶展「 聚膠行動 # TapeArt 」，為國際首個以膠帶藝術為主題的展覽，它不僅是去年松山文創園區的熱門展，義大利A’ Design Award在2020年4月公布獲獎名單時，更一舉掄下年度「藝術、工藝與現成物設計類別」（Arts, Crafts and Ready-Made Design Category）銀獎。能從全球數以萬計競賽作品脫穎而出，奪得僅有兩項名額的銀獎殊榮，觀點和原創性正是拔得頭籌的致勝點。

請繼續往下閱讀...

2019年「聚膠行動 # TapeArt」全球首展不僅大膽奔放、嬉遊繽紛 ，同時也承載了街頭藝術那一股反叛、自由與文化先行者意識。事實上，正因這種雅俗共賞特質，讓觀眾可以只看視覺，拍照打卡，同時亦能深入媒材肌理，從塗鴉一路探索膠帶藝術（tape art）誕生的脈絡。瘋設計藉此榮膺大獎之刻，專訪膠帶展策展團隊靈魂人物───瘋設計總編輯張慧菁，娓娓道來應如何選展、策展、推展，使之具備原創性和口碑又不淪於快速消費，讓展叫好又叫座！

▲轉型中的收費性展覽，就用創新來探路

投入設計藝術領域多年的張慧菁談到，展覽是藝術理念的一種溝通方式，尤其近兩年台灣收費性展覽邁入轉型期，讓創新成了策展一項主軸，「我們常見博物館館藏、藝術家個展，但截至目前，從『創作媒材』角度來策劃一個具有市場性的展覽，是未曾有的型態。」瘋設計是向下扎根十年餘的專業媒體，以全球好設計為題材深入報導，張慧菁憑藉長年浸淫設計的敏銳度，在網路初見Tape That年輕團體的膠帶藝術作品，腦海中霎時便浮現展覽輪廓，而藝術／設計理念與市場兩者平衡兼蓄，則是其初衷和不改堅持。

事實上，策展是個辛苦又拉扯的過程，其中折衝斡旋，自然不在話下，張慧菁談起當時，認為原創展正因無前例可循，因此要成功，至為關鍵的立足點，反倒是信任關係，「『聚膠行動 # TapeArt』的創作團隊是一群平均年齡不到30歲的大男孩，平常為了商業客戶需求，分散在世界各地工作著，因此當瘋設計主動洽談展覽，還被誤解是場跨國詐騙。」但瘋設計策展團隊不以為杵，屢次去信表達對膠帶藝術的高度熱情，最終才促成了這一場全球首展。

但身為風險大戶的策展方，面對這項別開生面、亦無巨擘人物助陣的膠帶媒材展，它是否真能闖出藝術價值或撐起一個收費展的規模？前述懷疑都曾盤繞在瘋設計策展團隊心頭，但膠帶展成功實績，讓各界親睹台灣策展如何推進到新里程碑，更要從台北首站，再往世界各地燦爛巡迴。 

（完整文章請看瘋設計

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