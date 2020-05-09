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台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　發放清寒優秀子弟獎學金

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▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮發放清寒優秀子弟獎學金，為因應防疫措施，今年首次暫停公開頒獎儀式，由得獎人來領取。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮發放清寒優秀子弟獎學金，為因應防疫措施，今年首次暫停公開頒獎儀式，由得獎人來領取。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮發放清寒優秀子弟獎學金，為因應防疫措施，今年首次暫停公開頒獎儀式，亭宮董監事會恭喜學生以優異成績獲選，廟方仍將秉持扶弱助貧的宗旨，協助努力用功的弱勢學生。

今年受到疫情影響，學校開學時期延後，而連帶影響到申請獎學金的作業，不過經過廟方評審申請案件後，核定出大專生得獎者50人、高中職生11人。為了配合防疫措施，取消公開儀式，改採獲獎者前來領取方式，以減少群聚的機會。

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▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮發放清寒優秀子弟獎學金，為因應防疫措施，今年首次暫停公開頒獎儀式，由得獎人來領取。（圖／記者林悅翻攝，下同）

以往亭宮舉辦公開頒獎儀式，主要目的是希望藉由得獎學生現場彼此分享經驗，讓學生了解雖處於弱勢環境，仍是必須以積極正面的態度面對，社會上仍有很多人是處於劣勢，卻能力爭上游改變環境，期望學生不要處於自怨自艾的負面心態，於事無補。

亭宮希望藉由獎學金的頒發，給予弱勢學生些微的鼓勵，社會中不乏貧困家庭，孩子就學中有很多經濟上的缺乏，但努力向學是學生的本份，社會上有許多如亭宮這樣的單位都會提供機會給用功唸書的學子，祝學子全力衝刺用功創造自己的未來，日後更能回饋社會幫助他人。

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