名醫賴文德住宅惡火釀5死　讓愛延伸！成立獎學金助弱勢醫學生

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高醫前院長、現任高醫董事賴文德住宅發生火警，女兒、女婿及3名外孫葬生火窟，心情沉澱一天後，5日委由高醫大董事會對外表達感謝，宣布將以賴文德女兒及女婿的名義成立獎學金幫助弱勢醫學生，將愛延續給社會，也表達對子女最後的疼愛。

▲名醫賴文德住家發生火警悲劇，委由高醫體系對外說明。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高醫體系首長向外界表達感謝。（圖／記者吳奕靖攝）

高醫大退休教授、現任董事賴文德高雄住家發生火警，奪走女兒一家5口性命，賴文德夫婦和親家悲痛至極，至今仍難以面對鏡頭，5日委由高醫體系代表家屬表達對外界的感謝與歉意。

▲高雄醫學大學董事長陳建志。（圖／記者吳奕靖攝）

記者會開始，高醫體系首長先深深向鏡頭鞠躬致意。高醫大董事長陳建志表示，賴文德董事要特別感謝長庚醫院及建仁醫院對女兒及女婿長期的栽培，為了將悲傷化為力量，賴董事和親家懇辭花籃、花圈和相關費用，將成立獎學金幫助弱勢醫學生，讓黃醫師及賴醫師的精神可以傳承下去，讓愛無限延伸，不要劃上句點。

▲高醫附設中和紀念醫院院長侯明鋒。（圖／記者吳奕靖攝）

高醫院長侯明鋒回憶起和賴文德醫師認識的過往，表示兩人從大一就認識，為人相當親切和藹，畢業後一直留在高醫服務，也是著名的心臟科權威。侯明鋒表示，賴文德對高醫體系貢獻良多，這次賴文德醫師家中發生遺憾事故，高醫體系一定傾力相助相關後事，也請社會給予家屬時間和空間。

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