被誣賴偷車！外籍男喊：管他死不死…拿刀「捅爆顱骨+削下枕骨」　友噴血喪命

▲維奇不滿被誣賴，爆氣拿刀捅死同鄉。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者陳韻如／台中報導

男子維奇（化名）不滿印尼同鄉艾力（化名）經常誣賴他偷車，酒後竟氣得拿刀猛刺對方頭，導致艾力顱骨當場被刺穿，枕骨還被削下約1平方公分，送醫後傷重不治。警方事後循線逮捕維奇，法官審理後則依殺人罪判他12年徒刑，並於服刑完畢後驅逐出境。

判決書指出，維奇是印尼籍的失聯移工，2018年12月25日深夜他參加同鄉所舉辦的聖誕聚會時，因不滿艾力經常誣賴他偷竊機車，於是上前質問，「你們常常偷機車，都說是我偷的」，而艾力笑而不答，還拿刀子拍打他臉。

▲不滿被誣賴，還遭刀子打臉，維奇氣炸槍下刀子朝同鄉猛捅，當場刺穿對方顱骨，害他噴血喪命。（圖／記者李忠憲翻攝）

艾力舉動當場惹怒維奇，認為自己遭受侮辱，氣得將刀子搶走後，朝艾力頭部猛刺，當場刺穿艾力顱骨，而左耳後方、後腦勺及頸部也受有刀傷，甚至連枕骨都被削下1平方公分，導致艾力最後傷重不治。

維奇犯案後逃逸，警方最後在嘉義將人逮捕，而他也坦承犯行，但供稱，是因酒後想起遭到汙衊，因此被其他同鄉投以異樣眼光，「管他是不是會死，我真的很生氣，沒想這麼多了」，很對不起艾力、其女友及嗷嗷待哺的孩子。最高院審理後，依殺人罪嫌將維奇判刑12年，服刑完畢後驅逐出境。

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