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數位貂蟬自拍投稿「靠北蘇睏」遭刪照：說好的言論自由呢？　網友瘋朝聖

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▲▼四叉貓投稿「靠北蘇睏」結果自拍照被刪。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲四叉貓投稿「靠北蘇睏」結果自拍照被刪。（圖／翻攝Facebook／靠北蘇睏）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨數位行銷科技長簡勤佑7日設立「靠北蘇睏」臉書粉專，提供民眾以透過匿名方式宣洩對「紓困之亂」的不滿，但卻貼出女性跨坐影印機的圖片，引發外界抨擊。不過「靠北蘇睏」也因此引起網友關注，一位自稱是「數位貂蟬」的網友附上自拍照投稿，沒想到照片確被團隊刪除。對此數位貂蟬在個人臉書抱怨，沒想到接下來自拍照馬上被補上。

批踢踢名人四叉貓（劉宇）在臉書發文，指出他去投稿「靠北蘇睏」並附上一張自拍照，沒想到文章刊登後卻沒照片，「我覺得這篇很過份，這篇是我去投稿的，但我寫完後有附上自拍照一張，結果只剩下文字，自拍照被管理者刪除了.....說好的言論自由呢？？？」

▲▼四叉貓投稿「靠北蘇睏」結果自拍照被刪。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲四叉貓發文抱怨後，「靠北蘇睏」團隊就補上自拍照。（圖／翻攝Facebook／劉宇）

「靠北蘇睏」的團隊疑似看到該篇發文，馬上補上劉宇的照片，並說明：「一開始無法確定是否本人，所以沒有上傳自拍照，看到四叉貓抱怨之後，確定是本人，才又附上。」

▲▼四叉貓投稿「靠北蘇睏」結果自拍照被刪。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲四叉貓用「數位貂蟬」的粉專跟網友互動。（圖／翻攝Facebook／靠北蘇睏）

對此許多網友前往朝聖留言，而四叉貓則用自創的「數位貂蟬」粉專在底下跟網友互動「天氣很熱 害我的妝都花惹！」，引起「數位董卓」、「數位張無忌」、「數位趙子龍」等人來留言洗版。

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