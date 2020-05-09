染疫後撐不到3天亡！護理師超錯愕「病情變化太快」：四肢水腫儼然是另一個人

▲護理師面對疑似病例時，即使外表努力表現鎮靜，但心裡仍有些恐懼。（圖／護理公會全聯會授權提供，未經授權請勿任意翻攝，下同）

文／護理師張芷棋

從2019年12月以來，電視新聞上陸續出現了新冠肺炎的報導，一開始對於此疾病大家都沒有意識到嚴重性，直到今年年初，尤其是2月16日台灣出現確診病例死亡後全台灣人民開始緊張起來，醫院也開始進行篩檢及防疫。

我是加護病房的護理師，當時第一次聽到有疑似病例轉入本院時，單位氣氛及大家的神情都變得很緊張，即使是資歷多年的學姐也不例外，上班中大家最熱衷的話題就是照護方式及防疫路線如何降低感染風險……，當時雖然心裡有點害怕但還是覺得應該要認真、勇敢去面對。不久陸續有疑似病例轉入醫院，當時我就思量會不會有天我也會照護到這樣的案例……。

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果然，某天上班時，看見疑似病例後面掛著自己的名子時，當時有2～3分鐘腦中是空白的，儘管外表努力鎮靜但心裡難免有些害怕及莫名的興奮，害怕的是因為自己資歷淺是否有能力照顧此類的病人，即使單位不斷宣導及練習防護裝備，但仍然感受到某種無形的壓力，因為防護只要有一點疏忽，對於自己及單位會是很大的影響。

▲護理師回憶遇到一名確診患者，染疫3天病情變化極快，最後心臟停止跳動。

病人一開始因肺部感染被放置了氣管內管，當時我第一天照護他，病人意識十分清楚，但隨著病情越來越嚴重，升壓劑、鎮定劑越來越多的藥物使用，抽血數值都無起色，隔天當我再度照護此病人時，一個無意識、四肢水腫嚴重儼然是另一個人的模樣出現在我面前……當時覺得很震驚，心想「病情變化怎麼會這麼快」，家屬會客時也只能在隔離房窗口外觀看，看的出來每次會客時他們的心情都十分沉重。

因為病人的狀況不佳，家屬簽屬了不施行心肺復甦術同意書，第三天病人於白班心跳終止了跳動，當時通過電話通知家屬前來時，電話中的那頭充滿了感傷。因防疫的關係依法規死亡後24小時內要火化，家屬在得知此消息後情緒從感傷轉為憤怒，「在住進加護病房的每一天都不能好好陪伴家人，現過世了都不能好好地辦理後事，讓他安詳的離開」家屬掩面哭泣，當時我有點慌張失措，所幸有了學姊、護理長、社工人員的介入安撫，透過讓家屬在玻璃窗前使用麥克風好好地跟病人告別，也請了感控人員諮詢疾管局對於一採為陰性但二採檢驗報告未出的遺體處理方法，這時家屬這情緒慢慢平靜下來，在離院時即使內心難過也跟我們表達了感謝之意，當時我真覺得自己沒為病人做什麼，因為病人最終還是離開了。

在這次整個的照護經驗中我覺得感受到很多的情緒，包括醫師對於疾病進展無法控制、家屬看著病人日漸衰弱的無奈，太多不可控制的因素了，醫療能幫助的有限，但是我還是很欣慰在病人的最後一哩路中我能夠為病人及家屬盡一份心力，讓家屬做了最後的告別！

本文經「護理公會全聯會」授權刊登