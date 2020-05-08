　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全國第一「台大醫學系榜首」吐露心聲…決心當醫生背後藏洋蔥

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼左起導師黃端陽、陽明醫學系榜首陳威達、台大醫學系榜首吳柏宏、導師陳慧芳。（圖／薇閣高中提供）

▲左起導師黃端陽、陽明醫學系榜首陳威達、台大醫學系榜首吳柏宏、導師陳慧芳。（圖／薇閣高中提供）

記者邱茀濱／綜合報導

私立薇閣高中學生連續兩年奪得台大醫學系榜首名號，今年高三生吳柏宏以全國第一之姿正取台大醫學系，他表示曾經到新生兒加護病房擔任志工時，體會到疾病帶給病童及家屬一輩子的辛苦，發現醫生救治的是一個家庭的希望，因此決心想成為兒科醫生。

薇閣高中學生個人申請成績亮眼，今年學測共有29人滿級分，有67人正取台大各科系。奪得榜首的吳柏宏曾獲得全國學科能力競賽生物科總決賽2等獎、國際生物奧林匹亞初試全國第1名，興趣是閱讀，同時擅長寫作，曾因國道警察殉職事件創作名為「蒲公英」的悼念詩，代表學校親手交給家屬，殉職員警的家人因他的文字而感受溫暖與力量。

請繼續往下閱讀...

吳柏宏指出，他曾到新生兒加護病房擔任志工，並到日托中心陪伴重度腦性麻痺的孩子時，深刻體會到疾病帶給孩童及家屬一輩子的辛苦，讓他直呼「醫生救治的不僅僅是一條新生命，更是一個家庭的希望」，因此未來想投入兒童疾病的研究。

同樣是薇閣高中的陳威達，在今年也以榜首的姿態錄取陽明醫學系，他曾獲選故宮青少年文化大使，未來還希望考取英語導覽執照，「其實心裡還有當藝術家的夢想，只是從今而後，要當生命的藝術家。」

陳威達認為，要落實「全人醫療」醫師仍須具備人文藝術的思維，盼望自己未來能成為「陪伴病人走過完滿且精采的人生」的溫暖醫生。

此外，正取台大醫學系的林修立，因父親長期擔任精神科社工，也有隨著父親到精神科服務兩年的經驗，從一開始的害怕的心理，到了解病患的處境，進而設計活動與病人互動及溝通。值得注意的是，他還利用課餘時間參與醫學營及急救課程訓練，模擬救治病人的緊急狀況，希望為來能成為急診專科醫生。

►清境佛羅倫斯山莊住宿券破盤2.7折　公主們快衝！

ET快訊
愛喝冰水害「經血流不出」？兩派女網友戰翻　中、西醫曝驚人結果
鈕承澤性侵一審被判4年　8日遞狀上訴「理由曝光」
獨／阿嬌閨蜜控他婚後約妹　賴弘國親自回應了！
走一走有東西滑下來！　年輕媽低頭「孩子躺血泊中」：他嘴唇黑的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全國第一「台大醫學系榜首」吐露心聲…決心當醫生背後藏洋蔥

金包里二媽回鑾野柳潮音寶洞發爐稱奇　廟方造冊陪鑾駕取代行腳遶境

武漢醫護染疫重症率高　研究：與封城、隔離檢疫措施失當相關

抗議基地台...3電信業「順應民意」　彰化和美萬人秒回無網世界

Daliart藝術廣場異想新樂園　向防疫英雄致敬

紓困被罵翻「陳時中道歉」　宅神氣炸：這根本是天災！

新竹縣「小吃店」實名制+梅花座　解禁逆轉：持續勸導暫停營業　

髮廊Man爆自拍「下體怪怪的」...後勁超強　萬人歪樓：原地結婚了

早婚好還是晚婚好？　專家：沒有最好只有剛好

爸媽是「阿公和阿嬤」　他車禍變殘障！還有上千斤蒜頭賣不出

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

全國第一「台大醫學系榜首」吐露心聲…決心當醫生背後藏洋蔥

金包里二媽回鑾野柳潮音寶洞發爐稱奇　廟方造冊陪鑾駕取代行腳遶境

武漢醫護染疫重症率高　研究：與封城、隔離檢疫措施失當相關

抗議基地台...3電信業「順應民意」　彰化和美萬人秒回無網世界

Daliart藝術廣場異想新樂園　向防疫英雄致敬

紓困被罵翻「陳時中道歉」　宅神氣炸：這根本是天災！

新竹縣「小吃店」實名制+梅花座　解禁逆轉：持續勸導暫停營業　

髮廊Man爆自拍「下體怪怪的」...後勁超強　萬人歪樓：原地結婚了

早婚好還是晚婚好？　專家：沒有最好只有剛好

爸媽是「阿公和阿嬤」　他車禍變殘障！還有上千斤蒜頭賣不出

居家隔離違反情節輕重不同卻一律重罸　桃議員禇春來摃上官員

新北公有停車場紓困振興　交通局長鍾鳴時：減收權利金達35%

中職／轟滿貫砲千名象迷歡呼　蘇緯達興奮很有感

「對不起，以為婚後會慢慢愛上你」　阿嬌3句離婚台詞讓人心碎

全國第一「台大醫學系榜首」吐露心聲…決心當醫生背後藏洋蔥

中職／好壞球判決有球迷發聲　丘昌榮：有主場感覺

驚悚畫面曝光！西濱油罐車推撞貨車「翻覆起火」…3人困車內

中職／陳仕朋有觀眾後MVP首跳舞　簽名球改抽籤不拋球

中職／球迷前敲生涯代打首轟　陳鏞基：真的感謝陳時中

痘痘狂冒！皮膚醫曝「2部位長＝你發霉了」　從生長位置…揪出身體毛病

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

生活熱門新聞

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

影／新冠肺炎患者挽回一命 桃園醫院證實全球首例

大量隱翅蟲高雄出沒　網友一晚殺死50隻

1萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」

女騎士被龜殼花嚇哭！阿伯邊安慰邊補刀

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

台人會暴怒的台式料理！「它」秒遭點名

熱像儀會「透視內在美」？業者認：可能「露點」

申辦紓困要備資料！基隆民眾怒批

豬隊友煮泡麵「一個動作」毀了　老饕曝光「隱藏吃法」

繳稅有你發錢沒你...律師揭社會夾層可悲

更多熱門

相關新聞

張上淳家世背景曝光「全家台大醫」　網揭關鍵因素

張上淳家世背景曝光「全家台大醫」　網揭關鍵因素

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，中央流行疫情指揮中心2月23日即宣布，醫事人員除「申請核准」外不得出國，專家諮詢小組召集人張上淳的兒子卻被踢爆疫情間出國玩樂，本人也發出道歉聲明。有網友發現張上淳一家可謂醫師世家，好奇「有沒有台大醫學系的後代也容易是台大醫學系的八卦？」

考「醫事人員」公費生...錄取台大醫科機會高

考「醫事人員」公費生...錄取台大醫科機會高

謝震武女兒指考440.35　目標台大法律

謝震武女兒指考440.35　目標台大法律

助馬官司6連勝　律師繼續備戰三中案

助馬官司6連勝　律師繼續備戰三中案

薇閣高中學生曝想當醫生「暖心原因」

薇閣高中學生曝想當醫生「暖心原因」

關鍵字：

薇閣高中台大醫學系吳柏宏陳威達林修立陽明醫學系

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

女議員誤傳「雙人運動片」！不會收回踢光群組

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面