全國第一「台大醫學系榜首」吐露心聲…決心當醫生背後藏洋蔥

▲左起導師黃端陽、陽明醫學系榜首陳威達、台大醫學系榜首吳柏宏、導師陳慧芳。（圖／薇閣高中提供）



記者邱茀濱／綜合報導

私立薇閣高中學生連續兩年奪得台大醫學系榜首名號，今年高三生吳柏宏以全國第一之姿正取台大醫學系，他表示曾經到新生兒加護病房擔任志工時，體會到疾病帶給病童及家屬一輩子的辛苦，發現醫生救治的是一個家庭的希望，因此決心想成為兒科醫生。

薇閣高中學生個人申請成績亮眼，今年學測共有29人滿級分，有67人正取台大各科系。奪得榜首的吳柏宏曾獲得全國學科能力競賽生物科總決賽2等獎、國際生物奧林匹亞初試全國第1名，興趣是閱讀，同時擅長寫作，曾因國道警察殉職事件創作名為「蒲公英」的悼念詩，代表學校親手交給家屬，殉職員警的家人因他的文字而感受溫暖與力量。

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吳柏宏指出，他曾到新生兒加護病房擔任志工，並到日托中心陪伴重度腦性麻痺的孩子時，深刻體會到疾病帶給孩童及家屬一輩子的辛苦，讓他直呼「醫生救治的不僅僅是一條新生命，更是一個家庭的希望」，因此未來想投入兒童疾病的研究。

同樣是薇閣高中的陳威達，在今年也以榜首的姿態錄取陽明醫學系，他曾獲選故宮青少年文化大使，未來還希望考取英語導覽執照，「其實心裡還有當藝術家的夢想，只是從今而後，要當生命的藝術家。」

陳威達認為，要落實「全人醫療」醫師仍須具備人文藝術的思維，盼望自己未來能成為「陪伴病人走過完滿且精采的人生」的溫暖醫生。

此外，正取台大醫學系的林修立，因父親長期擔任精神科社工，也有隨著父親到精神科服務兩年的經驗，從一開始的害怕的心理，到了解病患的處境，進而設計活動與病人互動及溝通。值得注意的是，他還利用課餘時間參與醫學營及急救課程訓練，模擬救治病人的緊急狀況，希望為來能成為急診專科醫生。

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