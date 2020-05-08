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疫情改變生活　2020桃園國際插畫競賽主題「未來？未來！」

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▲2020桃園國際插畫競賽5/9日起徵件

▲疫情改變生活，2020桃園國際插畫競賽主題「未來？未來！」。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020桃園國際插畫大獎」競賽徵件起跑！市府文化局指出，徵件時間自5月9日起至6月28日止，今年受到疫情影響，將以線上徵件報名，同時擴大向國際徵件，凡首次正式公開發表的全新插畫創作，歡迎報名參加。本屆競賽祭出總獎金30萬元，另持續鼓勵桃園在地的插畫人才發展，規劃「桃畫獎」1名。

文化局8日指出，今年展覽以「未來?未來!」為主題，時值新冠病毒疫情在全球肆虐，人們陷入恐慌，更改變所有人的生活。對於疫情過後的未來，是更加險惡？亦或是充滿希望？在行動受限的防疫氛圍裡，心靈的距離又該如何交流聯繫？相信透過插畫作品的描繪，可以帶來更多關於未來的探討與想像。

桃園插畫競賽大獎自2014年首屆舉辦以來，已成為國內最具指標性的插畫競賽獎項。每年邀集國內外插畫創作者激發創意，呈現城市幸福藍圖的想像，成為插畫藝術交流的重要平臺。

本屆競賽祭出總獎金30萬元，將由國內外各領域專家評選出「金獎」、「銀獎」、「銅獎」各1名及「佳作」20名，另持續鼓勵桃園在地的插畫人才發展，規劃「桃畫獎」1名。得獎作品將於「2020桃園國際插畫大展」，與澳洲、瑞典、西班牙、日本、烏克蘭、越南、馬來西亞等各國插畫名家作品共同展出，地點位於桃園展演中心一樓展場，展期自8月14至9月6日止。

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疫情2020桃園國際插畫未來

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