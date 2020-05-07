超商ATM不斷提款被警盯上　車手喊冤：我應徵「海產店外場」

▲男子上網應徵海產店外場人員，但沒想到卻淪為詐騙車手遭逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前在公館商圈執行防制車手勤務，發現1名男子竟在超商不斷領款，警方不動聲色尾隨在後，發現男子將款項交給另名中年男子，警方隨即上前逮人，在現場起獲9萬4千元，男子喊冤：「以為是代收遊藝機台錢」。

警方調查，22歲的戴姓男子，在網路上看到「好厝邊海產店徵外場人員、時薪優」之廣告前往應徵，對方表示因為遊藝機台放在海產店，要徵求外場人員負責領取機台獲利，所以要戴姓男子提領後交給51歲的邵姓男子處理。

警方在6日下午在公館發現戴男不斷在ATM前提領款項，認為應該是詐騙集團車手，於是尾隨戴男掌握動向，發現戴男與邵男碰面後隨即上前逮人，並在2人身上搜出9萬4千多元的贓款，訊後依照詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

戴男到案後辯稱，當時在臉書看到廣告主打「好厝邊海產店徵外場人員、時薪優」，才會上門應徵，但上班首日對方卻以「你還太嫩，先到ATM領遊藝場台費」為由，要戴到超商領錢，還說是後可以分得3千元。

但沒想到，戴男第一天上班就遭警方鎖定，連工作費用都沒領到就被移送法辦，警方呼籲，求職者在應徵工作時，應注意「免經驗」、「日領薪水」以及「歡迎二度求職者上門」等關鍵字，以免淪為詐騙集團車手。

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