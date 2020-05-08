影視聽中心董監事名單出爐！藍祖蔚任董事長　新場館預計2021年完工

▲影視聽中心董監事名單出爐！藍祖蔚以在電影、電視及廣播界的豐富經歷，擔任董事長。（圖／藍祖蔚提供）

記者林育綾／台北報導

《國家電影及視聽文化中心設置條例》去年底經立法院三讀通過後，文化部隨即進行「財團法人國家電影中心」轉型為「行政法人國家電影及視聽文化中心」（下稱影視聽中心）的各項籌備工作。文化部今（8）日表示，行政院蘇貞昌院長日前已核定行政法人影視聽中心第一屆董監事名單，將由具電影、電視、廣播跨界工作經歷的資深媒體工作者藍祖蔚擔任第一屆董事長，而影視聽中心預計將於5月下旬成立。

文化部長鄭麗君部長表示，國家影視聽中心位於新莊的新場館，預計將於明（2021）年完工啟用，將包含中心放映廳、圖書館、行政辦公室等空間。至於民間期盼已久的專業典藏片庫和影視聽博物館，文化部與新北市政府達成共識，預計落腳於新莊、與影視聽中心新場館相鄰，文化部已將片庫及博物館籌建之公共建設計畫提報行政院，獲得國發會初步支持，預計於2027年正式完工啟用，以完整執行影視聽文化典藏、研究、教育及國內外推廣工作。

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依據《國家電影及視聽文化中心設置條例》，影視聽中心董事需涵蓋電影、電視、廣播產學界代表，以及法律、財務、行銷管理之專業人士及政府代表等，董事、監事任期為3年。

蘇貞昌院長日前已核定，影視聽中心第一屆15位董事為：藍祖蔚、資深電影監製暨剪接師廖慶松、影一製作所股份有限公司總經理李烈、電影監製暨會計師高文宏、紀錄片導演黃惠偵、知名電影電視劇編導王小棣、金馬影后及影視專業工作者楊貴媚、知名導演及演員鄭有傑、國立台北藝術大學電影創作學系兼任講師李泳泉、國立政治大學新聞學系副教授柯裕棻、公視台語台新聞主播吳國禎、廣播人暨作家馬世芳、將來商業銀行總經理劉奕成、北辰著作權事務所律師幸秋妙，以及文化部影視及流行音樂發展司長曾金滿。

5位監事為：國立台灣大學新聞研究所所長谷玲玲、國立政治大學廣播電視學系教授陳儒修、國立台北教育大學教務長周志宏、實踐大學企業管理學系助理教授李智仁，以及文化部主計處長李秋月。



文化部表示，藍祖蔚曾擔任國家電影中心第9屆、第10屆董事，亦曾於2019年兼任國影中心代理董事長，於任內舉辦「行影．不離—李行90．電影70」等紀念活動，熟稔相關業務運作。此外，藍祖蔚長期投入電影製作及撰寫電影評論，並曾擔任平面媒體記者、電視新聞製作人、中影公司製片部經理、電台節目主持人等，並曾於2004年獲得廣播金鐘獎最佳流行音樂節目主持人獎殊榮。他現為媒體副總編輯，由於未來影視聽中心第一屆董事長將為專任職，因此藍祖蔚將辭去現有職務。



鄭麗君表示，藍祖蔚在電影、電視及廣播界的豐富經歷，以及長期對台灣影視聽文化的關懷、投入與發展視野，將能全方位帶領影視聽中心持續提升，邁向嶄新的組織里程碑。未來希望借重影視聽中心第一屆董監事的專業知能，協助影視聽中心結合社會與社群能量，串聯民間及國際專業人才，建構具當代視野的影視聽史觀，並促進國際交流及形塑國家品牌，讓世界更認識與瞭解台灣影視聽文化。



鄭麗君部長表示，歷經民間20多年倡議，前身為「國家電影資料館」的國家電影中心終於完成法制化，將轉型為行政法人國家電影及視聽文化中心，相關人力、預算、設備、場館也將逐步擴充到位。未來，國影中心典藏的影像資產將為全民所有，且典藏修復範圍將從電影擴增到包含如電視、廣播等影視聽內容，並將持續推廣經典作品，讓國人及世界更了解台灣的影視聽文化史。期許影視聽中心由典藏機構逐步推升為我國影視聽文化研究、教育、推廣與再利用的重要樞紐，並成為全球重要的影視聽文化史新據點。



除影視聽中心法制化、董監事會組成等各項籌備工作外，文化部也刻正強化未來影視聽中心之軟硬體規劃。鄭麗君表示，為改善現行國影中心影視作品典藏儲存環境不佳的問題，並同步推動影視聽中心軟硬體發展，文化部將與新北市政府合作，於新莊打造首座國家級影視聽博物館及專業典藏庫房，提升影視聽中心所需場館空間。

其中，影視聽中心一期場館內含該中心放映廳、圖書館、行政辦公室等空間，預計於明年完工啟用；至於二期計畫主要包含影視聽博物館及專業典藏片庫，目前也與新北市政府達成共識，並已將公共建設計畫提報行政院，獲得國發會初步支持，預計2027年完工啟用，目標在建置符合國際標準規格，以及我國保存需求的影視聽專業典藏庫房及數位修復中心，並以開放式庫房設計，讓民眾能夠一窺庫房蒐藏及各項典藏作業，同時透過博物館設施結合影視聽中心研究能量、科技創新展示及互動技術等，再現我國影視聽文化及歷史經典，並型塑民眾樂於親近的文化藝術空間。