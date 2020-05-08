　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影視聽中心董監事名單出爐！藍祖蔚任董事長　新場館預計2021年完工

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼影視聽中心董監事名單出爐！藍祖蔚任董事長（圖／藍祖蔚提供）

▲影視聽中心董監事名單出爐！藍祖蔚以在電影、電視及廣播界的豐富經歷，擔任董事長。（圖／藍祖蔚提供）

記者林育綾／台北報導

《國家電影及視聽文化中心設置條例》去年底經立法院三讀通過後，文化部隨即進行「財團法人國家電影中心」轉型為「行政法人國家電影及視聽文化中心」（下稱影視聽中心）的各項籌備工作。文化部今（8）日表示，行政院蘇貞昌院長日前已核定行政法人影視聽中心第一屆董監事名單，將由具電影、電視、廣播跨界工作經歷的資深媒體工作者藍祖蔚擔任第一屆董事長，而影視聽中心預計將於5月下旬成立。

文化部長鄭麗君部長表示，國家影視聽中心位於新莊的新場館，預計將於明（2021）年完工啟用，將包含中心放映廳、圖書館、行政辦公室等空間。至於民間期盼已久的專業典藏片庫和影視聽博物館，文化部與新北市政府達成共識，預計落腳於新莊、與影視聽中心新場館相鄰，文化部已將片庫及博物館籌建之公共建設計畫提報行政院，獲得國發會初步支持，預計於2027年正式完工啟用，以完整執行影視聽文化典藏、研究、教育及國內外推廣工作。

請繼續往下閱讀...

依據《國家電影及視聽文化中心設置條例》，影視聽中心董事需涵蓋電影、電視、廣播產學界代表，以及法律、財務、行銷管理之專業人士及政府代表等，董事、監事任期為3年。

蘇貞昌院長日前已核定，影視聽中心第一屆15位董事為：藍祖蔚、資深電影監製暨剪接師廖慶松、影一製作所股份有限公司總經理李烈、電影監製暨會計師高文宏、紀錄片導演黃惠偵、知名電影電視劇編導王小棣、金馬影后及影視專業工作者楊貴媚、知名導演及演員鄭有傑、國立台北藝術大學電影創作學系兼任講師李泳泉、國立政治大學新聞學系副教授柯裕棻、公視台語台新聞主播吳國禎、廣播人暨作家馬世芳、將來商業銀行總經理劉奕成、北辰著作權事務所律師幸秋妙，以及文化部影視及流行音樂發展司長曾金滿。

5位監事為：國立台灣大學新聞研究所所長谷玲玲、國立政治大學廣播電視學系教授陳儒修、國立台北教育大學教務長周志宏、實踐大學企業管理學系助理教授李智仁，以及文化部主計處長李秋月。
 
文化部表示，藍祖蔚曾擔任國家電影中心第9屆、第10屆董事，亦曾於2019年兼任國影中心代理董事長，於任內舉辦「行影．不離—李行90．電影70」等紀念活動，熟稔相關業務運作。此外，藍祖蔚長期投入電影製作及撰寫電影評論，並曾擔任平面媒體記者、電視新聞製作人、中影公司製片部經理、電台節目主持人等，並曾於2004年獲得廣播金鐘獎最佳流行音樂節目主持人獎殊榮。他現為媒體副總編輯，由於未來影視聽中心第一屆董事長將為專任職，因此藍祖蔚將辭去現有職務。
 
鄭麗君表示，藍祖蔚在電影、電視及廣播界的豐富經歷，以及長期對台灣影視聽文化的關懷、投入與發展視野，將能全方位帶領影視聽中心持續提升，邁向嶄新的組織里程碑。未來希望借重影視聽中心第一屆董監事的專業知能，協助影視聽中心結合社會與社群能量，串聯民間及國際專業人才，建構具當代視野的影視聽史觀，並促進國際交流及形塑國家品牌，讓世界更認識與瞭解台灣影視聽文化。
 
鄭麗君部長表示，歷經民間20多年倡議，前身為「國家電影資料館」的國家電影中心終於完成法制化，將轉型為行政法人國家電影及視聽文化中心，相關人力、預算、設備、場館也將逐步擴充到位。未來，國影中心典藏的影像資產將為全民所有，且典藏修復範圍將從電影擴增到包含如電視、廣播等影視聽內容，並將持續推廣經典作品，讓國人及世界更了解台灣的影視聽文化史。期許影視聽中心由典藏機構逐步推升為我國影視聽文化研究、教育、推廣與再利用的重要樞紐，並成為全球重要的影視聽文化史新據點。
 
除影視聽中心法制化、董監事會組成等各項籌備工作外，文化部也刻正強化未來影視聽中心之軟硬體規劃。鄭麗君表示，為改善現行國影中心影視作品典藏儲存環境不佳的問題，並同步推動影視聽中心軟硬體發展，文化部將與新北市政府合作，於新莊打造首座國家級影視聽博物館及專業典藏庫房，提升影視聽中心所需場館空間。

其中，影視聽中心一期場館內含該中心放映廳、圖書館、行政辦公室等空間，預計於明年完工啟用；至於二期計畫主要包含影視聽博物館及專業典藏片庫，目前也與新北市政府達成共識，並已將公共建設計畫提報行政院，獲得國發會初步支持，預計2027年完工啟用，目標在建置符合國際標準規格，以及我國保存需求的影視聽專業典藏庫房及數位修復中心，並以開放式庫房設計，讓民眾能夠一窺庫房蒐藏及各項典藏作業，同時透過博物館設施結合影視聽中心研究能量、科技創新展示及互動技術等，再現我國影視聽文化及歷史經典，並型塑民眾樂於親近的文化藝術空間。

ET快訊
阿嬌要求注意形象！　醫美客人爆賴弘國吐「婚後心聲」：很委屈
台中公車撞輾…婦「臟器外露」慘死！　肇事運將情緒崩潰：我想要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紓困被罵翻「陳時中道歉」　宅神氣炸：這根本是天災！

領先全國！新竹縣解鎖八大行業　「實名制、梅花座」即可營業

髮廊Man爆自拍「下體怪怪的」...後勁超強　萬人歪樓：原地結婚了

早婚好還是晚婚好？　專家：沒有最好只有剛好

爸媽是「阿公和阿嬤」　他車禍變殘障！還有上千斤蒜頭賣不出

南方澳大橋斷8個月⋯「懲處名單」終於出爐！港務公司：不只基層扛

影視聽中心董監事名單出爐！藍祖蔚任董事長　新場館預計2021年完工

「160cm、58kg」妹子被喊肥！他一算BMI超正常：肥個屁　網戰翻曝關鍵

疫情受災戶「劇場黑衣人」充電！紙風車開設技術人才進修班　免學費還有獎學金

11縣市亮高溫燈號！雙北「週末飆破36°C↑」　母親節過完就變天

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

紓困被罵翻「陳時中道歉」　宅神氣炸：這根本是天災！

領先全國！新竹縣解鎖八大行業　「實名制、梅花座」即可營業

髮廊Man爆自拍「下體怪怪的」...後勁超強　萬人歪樓：原地結婚了

早婚好還是晚婚好？　專家：沒有最好只有剛好

爸媽是「阿公和阿嬤」　他車禍變殘障！還有上千斤蒜頭賣不出

南方澳大橋斷8個月⋯「懲處名單」終於出爐！港務公司：不只基層扛

影視聽中心董監事名單出爐！藍祖蔚任董事長　新場館預計2021年完工

「160cm、58kg」妹子被喊肥！他一算BMI超正常：肥個屁　網戰翻曝關鍵

疫情受災戶「劇場黑衣人」充電！紙風車開設技術人才進修班　免學費還有獎學金

11縣市亮高溫燈號！雙北「週末飆破36°C↑」　母親節過完就變天

張國榮逝世「文華酒店變禁區」　林青霞曝傷心地：我總避開2樓長廊

中職／媒體大陣仗採訪　洪總：中職堅持開打是對的

不斷更新／桃猿率先突破米蘭達　3局樂天1比0兄弟

紓困被罵翻「陳時中道歉」　宅神氣炸：這根本是天災！

「宅經濟」帶動出貨量！群聯4月營收年增逾16%　對Q2營收持保留態度

門市面臨斷電　台中牛排館5/1起暫停營業2個月「讓我們放暑假」

中職／疫情下開球與有榮焉　口罩國家隊付出再多也甘願

不斷更新／郭阜林打下有觀眾第一分　3局統一2比0富邦

電電公會號召成立 「5G產業創新聯盟」　三大SIG催生5G應用國家隊

春年必吃「刈菜」真的能長壽！醫曝超豐富營養素…還能降低阿茲海默症

生活熱門新聞

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

影／新冠肺炎患者挽回一命 桃園醫院證實全球首例

大量隱翅蟲高雄出沒　網友一晚殺死50隻

1萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」

女騎士被龜殼花嚇哭！阿伯邊安慰邊補刀

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

台人會暴怒的台式料理！「它」秒遭點名

申辦紓困要備資料！基隆民眾怒批

豬隊友煮泡麵「一個動作」毀了　老饕曝光「隱藏吃法」

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

熱像儀會「透視內在美」？業者認：可能「露點」

「繳稅沒補助」！上班族炸鍋狂喊：不公平

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面