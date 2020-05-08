阿嬤你在叨位？男童走丟孤坐電動搖椅　林口警替嬤找回金孫

▲男童與阿嬤走失獨自坐在診所外電動搖椅，員警到場將他帶回。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）



記者陳豐德／新北報導

新北市林口區一名男童7日晚間6時許獨自一個人，低頭不語蹲坐在仁愛路二段診所前的電動搖椅上，護理師發現後上前關心，沒想到男童卻說自己找不到阿嬤，走到腿痠了才爬上電動搖椅休息，護理師趕緊通報員警到場；此時阿嬤也心急如焚在議員服務處等待消息，恰巧派出所剛好接獲議員通知，才順利讓祖孫團圓返家。

當晚護理師發現男童呆坐在電動搖椅上，附近卻沒有大人陪伴，本以為小朋友是陪大人來排隊就醫，一問之下才發現，原來稍早跟著阿嬤一起出門聊天，因為大人聊天內容太無聊，便自己在走到門口玩耍，等到回過神來才發現已經離阿嬤很遠。

男童獨自在仁愛路二段上來回奔走，走了很久還是沒發現阿嬤身影，所幸診所報警求助。正巧議員蔡淑君服務處也緊急致電到文化派出所，欲請警方幫忙找一位迷路的男童，原來男童的阿嬤於附近與友人聊天，興致正濃確疏未留意孫子，發現時已不在身旁，急忙跑到附近議員服務處尋求協助。

林口警分局文化派出所警員蘇永豪、羅上泉，獲報後先前往診所將男童領回並帶往議員服務處交給心急如焚的阿嬤，男童見到阿嬤，因害怕阿嬤生氣，一開始還躲在員警的身後，等到阿嬤消氣了再乖乖坐回阿嬤的身邊，讓員警也放下心中的一塊大石。

警方呼籲大人帶小朋友外出時，應時時刻刻留意小朋友動態，確保安全，另外優質的社區環境與品質，就要有民眾的關心與關注，有了你我的多一分留意，小孩的環境將會更安全無虞。

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