5歲童「找不到姨丈」淚灑停車場　暖警遍尋公園助團圓

▲5歲童在公園走失後，員警帶著男童尋親人，終於找到男童姨丈協助團圓。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名5歲男童，日前和姨丈到竹南獅山運動公園遊玩時，一時沒注意和姨丈分開，因遍尋不著姨丈身影，獨自坐在停車場哭泣；民眾發現後趕緊報警求援；正好姨丈看見員警也想尋求協助，意外看見男童就在旁邊，也終於放下心中大石。

警方表示，竹南分局竹南派出所警員王景威、湯凱傑，於日前傍晚至竹南鎮獅山多功能運動公園周邊執行交通疏導勤務時，遇到1名熱心民眾，帶著1名年約5歲的迷失孩童，請求警方協助；民眾向警方表示，在停車場發現有小男童在哭泣，因不知如何幫小男童找家人，只能帶小男童找警察協助。

男童也向警方說，自己是跟姨丈來公園遊玩，但找不到姨丈；員警安撫小男童後，即牽起小男童的手往公園方向開始尋找謝姓姨丈；恰好謝民也因在公園與停車場來回找尋多次，皆未發現張童蹤影，因看到警方在遠處，正想請求警方協助，便看到張童平安無虞地在警方身旁，謝民表示懸著的一顆心，終於放下，非常感謝熱心員警及民眾的協助。

竹南分局分局長張文川提醒民眾帶孩童出門時應該多加注意，隨時注意孩童的動向，勿讓孩童離開自己的視線，並教育小孩走散時應待在原地不要走遠，並立即找警察協助。

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