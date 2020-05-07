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3歲童獨睡醒來衝出門哭找媽！　警騎車要載他…奶音啜泣：我沒有安全帽

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記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名糊塗的媽媽，趁3歲兒子睡午覺，外出買東西，兒子醒來發現媽媽不見，哭著跑出去找，民眾發現後報警，警方到場安撫後準備騎巡邏車載他返回派出所安置，他掛著兩行淚說「我沒有安全帽」，事發一小時後警方找到媽媽，順利讓男童返家。

▲▼警員要騎機車載3歲男童，他啜泣說：我沒有安全帽，事後返回現場找到心急如焚的媽媽 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警員要騎機車載3歲男童，他啜泣說：我沒有安全帽 。（圖／記者陳以昇翻攝）

1日下午3時許，新北市新莊警分局新樹派出所接獲民眾報案，指稱有一名年約3歲男童在新樹路巷內哭泣，疑似走失；3名警員立刻趕到現場，男童看到警察哭得更大聲，經過安撫後才知道，男童要找媽媽，卻又交代不清楚住處。

▼警員事後返回現場找到心急如焚的媽媽 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警員要騎機車載3歲男童，他啜泣說：我沒有安全帽，事後返回現場找到心急如焚的媽媽 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警員研判男童應該就住附近，準備騎巡邏機車載他，到附近查看是否能遇到認識的鄰居或家人，男童剛哭完，臉上掛著兩行淚說「我沒有安全帽」，警員只好牽著他步行尋親，最後毫無所獲，只好先行帶回派出所安置。

警方先在臉書不公開社團「愛新莊 我是新莊人」貼文，希望有民眾或家人看到，同時查詢鄰近派出所是否接獲迷失兒童通報，經過一個多小時均無消息，警員決定再帶著男童前往現場，沒想到就遇到男童心急如焚的爸媽，順利讓男童找到家人。

警方呼籲，依兒童及少年福利與權益保障法，父母、監護人或其他實際照顧兒童之人，不得使兒童獨處於易發生危險或傷害之環境；對於六歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年，不得使其獨處或由不適當之人代為照顧；倘有違反者，處新台幣3000元以上15000元以下罰鍰。

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