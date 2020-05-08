慶母親節與護師節　未婚男女找姻緣是給家人最佳禮物

▲宏其婦幼醫院長張紅淇（左三）、副院長劉興寬（左）、家扶中心主任張伏杉（右一）等人士，肯定中壢美滿服務中心主任徐乃義（左二）長年用心為單親或未婚男女找姻緣。（圖／美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

母親節最好的禮物是什麼？一名育有2男1女的邱姓婦人，8日為3名適婚兒女報名參加美滿服務中心「個別一對一」未婚聯誼，期兒女早日「終結單身」。邱婦向美滿服務中心主任徐乃義說，雖然兩個當公職的兒子因無法安排媽媽出國旅遊而送上現金禮，女兒也預訂五星級外送母親節大餐，但她認為兒女有歸宿才是最佳禮物。

▲宏其婦幼鼓勵未婚護理師參加未婚聯誼活動，慶護師節。（圖／美滿提供）

中壢區知名宏其婦幼醫院長張紅淇說，無論是未婚男女或單親家長，把握機會用心尋找另一半，人生路上，相互扶持，相當重要。因此，支持桃園家扶中心主任張伏杉鼓勵單親家長，孩子長大後可以考慮再找一個人生伴侶，也鼓勵院內未婚護理師多參加聯誼活動，如在美滿找到對象，院方將提供免費婚前健康檢查，獎勵「脫單」成功。

目前就讀清大的王姓男生告訴徐乃義，早年父親病逝，就讀高中時，媽媽與一個男同事相處甚歡，但他以死相逼反對，並表示可以奉養母親，媽媽也守寡多年，如今他「成熟了」，認為媽媽找個知心人相伴，才是當兒女最棒的孝心。

此外，有不少未婚男女也希望在母親節找個伴，讓媽媽不會再「囉哩囉嗦」叮嚀再三，幾位被迫休假的航空業、汽車業及旅遊業者也希望利用疫情空檔解決人生大事。

桃園家扶中心主任張扶杉認為，社工在輔導的過程中，常常發現單親家長往往都把心力放在孩子照顧上，忘了自己也需要支持和陪伴。所以若孩子發展較穩定後，也鼓勵單親家長可以考慮再找一個人生伴侶。

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