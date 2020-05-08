髮廊Man爆自拍「下體怪怪的」...後勁超強　萬人歪樓：原地結婚了

▲「下體無縫接腿」讓原PO嚇一跳！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

「差點以為是我的腳！」一名男網友驚呼，最近去整理新髮型，殊不知洗完頭後，發現下半身「被詭異附身」，壯碩的雙腿竟變成氣質美腿。照片爆笑曝光後，也掀起萬人當起偵探抓BUG，紛紛笑炸回應「笑屎了，害我看了好久，還在想是哪裡不對嗎？哈哈哈！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》分享爆笑經歷，日前想去換個新髮型，一如往常洗完頭，接著回到座位，豈料等待髮型師的期間，眼前景象卻怪怪的，讓原PO笑虧，「超靠X，差點以為是我的腳，害我一直分心！」

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自拍照可見，當時原PO坐在位子上，拍下鏡前的自己，下方卻冒出一雙女性的腳，並穿著娃娃鞋，有趣的是，畫面毫無違和感。左思右想，下秒才真相大白，原來鏡子只有上半身，這一雙神秘的腳是對面的女客人的啦！

▲萬人歪樓！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

照片曝光後，掀起近萬名網友朝聖，都看了許久才發現破綻，「太搭了，笑到肚子痛」、「 無違和感，但你表情顯現好無奈」、「抱歉我以為你是女生、所以一直看不懂」、「看好久才發現哈，接的剛剛好」、「跟衣服顏色成為一體」、「我以為你穿錯鞋穿到媽媽的」、「我還在想一個男人穿什麼娃娃鞋啊」、「對面的小姐或許也跟你有一樣的想法」、「原地結婚了」。

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