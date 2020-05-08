「戴口罩運動」又出事！再一位國中生猝死…半個月已有3人

▲大陸3名國中生上體育課時意外猝死。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

近期，大陸3名國中生上體育課時意外猝死，因為當時他們均有戴口罩，這也引起「體育課該不該戴口罩」的討論。目前，自4月底開始，海南、廣州、深圳、廈門、長沙、貴州等地均已出台規定，學生在上體育課進行戶外運動時，可不戴口罩。

據《澎湃新聞》報導，4月14日，浙江溫州一名國三男生在體育課1500米跑步中倒下，後經搶救無效去世。4月24日，河南周口一名國三學生也在體育課跑步中猝死。4月30日，湖南長沙一名國三學生上體育課時猝死。半個月內，3名國中生上體育課時意外猝死，3起事件有一個共同點，即3人在上體育課時都戴了口罩。

自4月底開始，大陸多地已出台規定明確，學生在上體育課進行戶外運動時，可不戴口罩。4月27日，廣東高三、國三開學返校。當天，廣州市教育局下發規定，學生戶外運動時，在相互間保持安全間隔距離的基礎上，可以不戴口罩。

8天後，深圳市隨後跟上下發通知表示，學生在戶外及體育場館參加體育活動時，可以不佩戴口罩，但需保持安全距離（前後左右間隔2米以上）。

5月6日，福建省廈門市、貴州均表態，體育課可不戴口罩。5月7日，湖南長沙、海南也出台了類似規定。

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