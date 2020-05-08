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早婚好還是晚婚好？　專家：沒有最好只有剛好

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結婚、婚禮、新娘、新郎、嫁人、情侶、夫妻。（圖／CFP）

▲你覺得幾歲結婚最適合呢？（示意圖／CFP）

文／若終究沒有永遠，每個有你的瞬間都是多一點

記得曾經聽過一句話：「每個人都期待幸福美滿的愛情，可惜走到分岔才是大多數人的結局。」

我們都曾以為凡事只要有愛就可以，於是我們拚命愛，拚命給，我們奮不顧身，最後連自己都給丟了，換來的卻是一場空，換來的卻是「對不起，我們不適合」。才明白，原來不是有愛就可以。

請繼續往下閱讀...

愛何其難得，只是相處又談何容易？

每個人有自己心中的良辰美景，我們好不容易熬過了生活；卻攀不過理想，攀不過對方心中的那個未來。多可惜，卻也多無能為力。

對於未來沒有人看得穿，所以才有了遺憾，關於那些沒做和做錯，關於那些太年輕，關於那些如果。諷刺的是，當我們明白時，才發現其實都沒有如果。

在愛、生活與夢想之間，哪一個更重要，是不是真的有捨才有得？沒有人有把握。有些人，一旦錯過了，就再也回不來了。即使多麼捨不得。

或許再晚個幾年，等到我們都更成熟了點，我們就能是彼此的那個人。只是若等到那時我們再相遇，或許也走不進彼此的心裡了。

在年輕時相遇有年輕時的魯莽，也有年輕時的單純；在風霜後相見有風霜後的穩重，卻也有風霜後的冰冷。

愛其實就是這樣，沒有最好，只有剛好。

我把最好的愛給了你，然後在剛好的歲月遇見了他。沒有人有錯，只是終究我們都沒有把握，只是可惜當時我們都不願為誰而停留。

▲若終究沒有永遠，每個有你的瞬間都是多一點。（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《若終究沒有永遠，每個有你的瞬間都是多一點》。

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