巴拉圭國會提案「與台斷交」遭否決　外交部：與當地主流民意不符





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

《美洲季刊》以「台灣在南美洲的最後一搏」（Taiwan’s Last Stand in South America）為題報導，巴拉圭參議院投票表決要求與台灣斷交、承認北京，巴國眾議院於4月更決定無期限延期「支持台灣加入世衛倡議草案」討論。對此，外交部發言人歐江安8日強調，該提案與當地主流民意不符，外交部及駐館也會繼續密切注意。

歐江安表示，疫情蔓延全球，中國大陸在世界各國積極推動「防疫外交」大外宣，巴拉圭反對黨左派大陣線（Frente Guazú)參議院黨團7名參議員3月30日連署聲明案，要求巴拉圭的行政部門立即與中國大陸建交，以爭取中國大陸提供醫療防疫物資及巴國農產品直接外銷中國大陸市場。該提案經參議院於4月17日臨時會進行表決，全數45名參議員中計有41人出席，25票駁回，16票贊成，因此巴國參議院依據表決結果正式駁回左派大陣線黨團的提案，並予以存查。

歐江安提到，巴拉圭和台灣同為民主自由國家，各黨團的國會議員可有不同的政治主張與立場。對於巴拉圭左派黨團提出與友我巴國執政黨立場不同的聲明案，外交部及駐館均會繼續密切注意；我方尊重巴拉圭的民主程序，駐巴拉圭大使館也會持續積極與反對黨尋求溝通、化解相關疑慮。

歐江安指出，巴拉圭參議院45席中，左派大陣線黨團占7席，該黨團一向主張與中國大陸、委內瑞拉及古巴等左派政權強化交往，與巴拉圭主流民意不符。此次在武漢肺炎疫情蔓延之際，巴拉圭左派大陣線發布上述聲明，凸顯受到中國大陸政府推動「防疫大外宣」的影響，而對中國大陸宣揚種種華而不實的援助過多期待。

歐江安說，自疫情爆發以來，我國在先滿足國內防疫需求的前提下，已經先後捐贈巴拉圭政府口罩及熱像儀等物資，並舉辦視訊會議分享台灣防疫實務經驗。我國將持續與巴國政府協調，研議其他協助巴國共同對抗肺炎疫情的可行作法。巴國政府及人民對我國及時提供國際人道援助，均透過不同管道表達他們的由衷謝忱。

歐江安強調，台灣與巴拉圭長年邦誼密切友好，巴國阿布鐸總統（Mario Abdo Benítez)也多次在各種不同場合公開力挺台巴深化外交關係。我駐巴拉圭大使館與巴國各界人士，包括行政部門官員與國會議員，均有良好互動及深入瞭解。目前台巴兩國各項裨益民生的合作計畫均順利推動，我國將繼續在各領域深化與巴拉圭的邦誼及合作關係。