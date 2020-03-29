假好心建議：衛生紙買一些！直銷女臉書PO文涉「製造恐慌」挨罰1萬

▲新冠肺炎疫情延燒，網路上開始出現不少人製造恐慌，導致相關民生物資遭搶購。（圖／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／高雄報導

新冠肺炎疫情延燒，網路上開始出現不少人製造恐慌，導致相關民生物資遭搶購！為了查辦恐慌假消息，檢警也卯足全力著手爭辦。高雄就有1名從事直銷工作的陳姓女子，因在臉書社團建議大家「衛生紙有缺可以買一些，因原料都拿去做口罩了」等話遭法辦，20日判決出爐確定挨罰1萬元。

從直銷的陳女2月3日傍晚6點許使用自己臉書帳號在一社團群組發文，「建議各位夥伴：公司其他紙類製品，有缺的可以考慮買一些，衛生紙、衛生棉、廚房紙巾，估計都會短缺，因應原料都拿去做口罩了」等話。高雄鳳山警認為陳女在新冠肺炎防疫期間意圖散布謠言，讓聽聞者身心畏懼，迅速將她依違反社會秩序維護法移送法辦。

法庭上陳女辯稱自己是直銷公司會員，因知道自家公司衛生紙類產品將短缺，基於好意才會提醒會員上網訂購，絕無製造恐慌之意。

但鳳山簡易庭審理時則認為，陳女明知現在正值防疫期間，國內口罩需求量高，還散佈「防疫口罩製作會挪用衛生紙類紙漿」等散佈不實訊息，塑造衛生紙類產品即將短缺假象，引發消費者恐慌，藉以謀求個人私利，行為實在不妥當，雖陳女辯稱是「好意提醒」，但法官認為這根本是卸責之詞，難以讓人相信，依犯違反社會秩序維護法判處她1萬元罰鍰。

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