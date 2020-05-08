152民間團體連署全民推動陪審參審併行！怒批司法院草率傲慢

▲全民支持陪審參審一併試行大集結。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院已經向立法院提出《國民參與刑事審判法草案》，決定全面封殺「陪審制」。因此民間司改會等多個民間團體成立「陪審參審一併試行推動大聯盟」，並在8日上午到立法院前集結，總計已經有152個民間團體、近900名個人連署，要求司法院改將陪審參審一併試行。

本次集結行動以「人民參與審判的失速列車，誰來喊停？」行動劇開場。在一台代表人民參與審判的司改列車上，司法院與民間團體在2019年熱烈討論「陪審參審一併試行」的具體方案，但是到了2020年，司法院半路把民間團體推下車，獨斷地朝「參審一制試行」衝刺。此時，民間團體心裡只有無限的遺憾與無奈：說好的兩制併行呢？你不兩個都試一試，怎麼知道哪邊的風景更美麗？司法院駕駛的人民參與審判失速列車，有誰可以來喊停？

而活動總召集人、民間司改會董事長林永頌律師表示，「我們堅持的是誠信的原則！司法院在2019年跟民間團體協商的版本，版本中提到2案併行試行。為什麼司法院去年說可以2案併行試行，現在卻說不可以？」

另外台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍律師則大力批評司法院推行的參審制。他說這個制度乃參考日本參審制而定，漏洞百出，未來可能引起許多問題；但司法院卻一意孤行，捨棄全世界有50多個國家、執行數百年的陪審制。鄭文龍更大罵司法院「傲慢、草率」！

▼民間司法改革基金會林永頌律師。（圖／記者屠惠剛攝）