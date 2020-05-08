復甦時間不遠了！交通部砸40億推國旅　首波補助「最快暑假上路」

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情在台逐漸平緩，交通部將分三階段推動國旅，包括防疫旅遊、安心旅遊、吸引國際旅客。交通部長林佳龍表示，將盤點40億元投入推動國旅，預計防疫旅遊時間約1到3個月，國旅補助推動時間則不一定，最快可能暑假就會上路，直言「復甦的時間不遠了」。

我國已連續多日沒有本土確診案例，林佳龍表示，若國內疫情持續穩定，將配合指揮中心針對大眾運輸、國民旅遊等鬆綁，在雙鐵部分，會陸續取消梅花座、站票停售、禁止飲食等措施，戴口罩與量體溫等規定，則是全國一致聽從指揮中心指示。

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林佳龍表示，若大家都有良好的衛生習慣、維持適當社交距離、不去人擠人的地方，「看起來復甦的時間點不遠了，隨時有可能啟動」，可能端午連假就有望取消部分防疫規定。

▲交通部長林佳龍表示，觀光復甦時間不遠了。（圖／記者李宜秦攝）

在觀光復甦部分，林佳龍表示，疫情過後會鼓勵學校、公家單位出遊觀光。林佳龍表示，考慮到疫情復甦初期，民眾可能不是很放心出遊，因此將由觀光業者帶頭「點火」，先行組成防疫旅遊踩線團環島，示範防疫旅遊，並針對觀光品質體檢。

林佳龍表示，首階段的防疫旅遊時間約1到3個月，待疫情完全平穩，隨時可以推動全民安心旅遊，「實施時間保持彈性」，觀光局也盤點40億元經費，預計投入國旅補助計畫，至於是否在暑假旺季實施，還需觀察國人出遊意願，若暑假國旅意願高，就可將補助「子彈」留在淡季使用。

另外交通部日前升級高公局1968 APP，新增人流警示景點功能，林佳龍表示，為了讓民眾不要誤會，登上熱點的景點就等於很危險，觀光局將針對1968景點推動防疫旅遊，利用非假日等離峰時間，讓民眾至這些熱點旅遊，強調「1968相比國家級警告細胞簡訊是很正面的提醒功能」。