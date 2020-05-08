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小黃司機紓困最多領6萬！薪資、油料、培訓通通有補貼

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▲ 戴口罩搭公車、計程車民眾配合度高 林右昌：訂定彈性上班...視狀況決定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲計程車司機最多可領6萬補助。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，交通部針對運輸業推出多項紓困計畫，同時祭出人才培訓補助計畫，提供業者在淡季增強人員素質。交通部長林佳龍表示，計程車司機包括薪資、油料、培訓、車貸等補貼，每人最多可領6萬元補助，他表示，透過培訓課程「有病治病，沒病強身」，休息沈澱待疫情結束即可再出發。

林佳龍表示，在疫情衝擊下，大眾運輸無法載運返國國人，計程車司機成為防疫英雄，成功守住我國國門，考慮到觀光運輸業在疫情海嘯第一排，交通部也做好紓困、振興作業，從最初的發放防疫物資，到後來的多項補貼，都是希望交通部能成為計程車司機的後盾。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍表示，交通部每星期針對計程車司機發放口罩、酒精，之後也推出薪資補貼，每人每月1萬元、連續3個月，共3萬元，此外還有油料補貼每月2000元、連續6個月，共1.2萬元，若司機上滿培訓課程150小時，還可領18960元的補貼，合計每人最多可拿到6萬元的補貼。

林佳龍表示，待國內疫情控制住後，前半年將先推動國旅，希望國人多加搭乘大眾運輸、計程車等，之後會再打開國門，吸引國際旅客來台，逐步復甦觀光產業。

林佳龍表示，交通部正在評估，將視疫情狀況決定是否擴大或延長紓困計畫，在疫情衝擊下，生意沒了，司機仍可透過培訓課程「有病治病，沒病強身」，休息沈澱後，面對未來數位潮流下的計程車產業，也能更有能力，計程車除了數位轉型很重要，相對人員資質也是非常關鍵。

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