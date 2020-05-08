感謝台南藥局協助賣口罩 　黃麗招母親節前送康乃馨祝福

▲台南市議員黃麗招親自帶著康乃馨，到安南區的藥局，向已經當媽媽的藥師或向藥師的媽媽祝福與謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員黃麗招在母親節前夕，她不僅向所有媽媽們表達祝福以外，更親自帶著康乃馨到安南區的藥局，向已經當媽媽的藥師或向藥師的媽媽祝福與謝意，感謝一起幫忙政府代售實名制口罩，讓市民安度新冠肺炎疫情。

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黃麗招說，看到媒體報導，藥師不只賣口罩，還幫政府做過很多事，包括到學校或社區作用藥安全的宣導或是反毒宣導，甚至是愛滋針筒的回收服務，這些都是和市民健康息息相關的事，加上這次新冠肺炎疫情不辭辛勞站在第一線幫政府賣口罩，還得忍受民眾不理性的對待，她說：「有藥師真好！」，因此，雖然正值議會開議期間，在晚上結束議程之後，她還是要親自到轄區的藥局向藥師們表達感謝之意。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，很感謝黃議員在百忙之中還特別抽空到安南區的藥局親自送上康乃馨致意，也感謝黃議員在4月30日的議會質詢中，主動提出市民向她反應配送到台南市的兒童口罩太大的事，雖然這是屬於中央權責的事，市府和藥師公會都無法直接處理，只能向上反應，本週已有部分台南市的藥局收到較小型號的立體兒童口罩或平面兒童口罩，讓台南市的小朋友可在藥局買到較合適的口罩，黃議員對於市民反應的事能適時反應，如此認真為民喉舌，也對於藥師過去幫政府所做的種種付出觀察細微，樣樣顯示她是一位認真問政、苦民所苦的好議員。

吳振名也說，這次新冠肺炎疫情在全球看到很多人不幸喪生，在台灣的我們算是相當幸福的，因為有中央的超前部署、台南市政府的積極防疫，以及所有民眾的共同配合，我們才能防疫成功、健康平安，因此更要珍惜每個與家人相處的日子，特別是對父、母親的感恩、感謝，愛一定要即時，千萬不要有「樹欲靜而風不止、子欲養而親不待」的遺憾發生後才懊悔不已！期望大家互勉之！

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