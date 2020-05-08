　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

感謝台南藥局協助賣口罩 　黃麗招母親節前送康乃馨祝福

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市議員黃麗招親自帶著康乃馨，到安南區的藥局，向已經當媽媽的藥師或向藥師的媽媽祝福與謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員黃麗招親自帶著康乃馨，到安南區的藥局，向已經當媽媽的藥師或向藥師的媽媽祝福與謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員黃麗招在母親節前夕，她不僅向所有媽媽們表達祝福以外，更親自帶著康乃馨到安南區的藥局，向已經當媽媽的藥師或向藥師的媽媽祝福與謝意，感謝一起幫忙政府代售實名制口罩，讓市民安度新冠肺炎疫情。

▲台南市議員黃麗招親自帶著康乃馨，到安南區的藥局，向已經當媽媽的藥師或向藥師的媽媽祝福與謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

黃麗招說，看到媒體報導，藥師不只賣口罩，還幫政府做過很多事，包括到學校或社區作用藥安全的宣導或是反毒宣導，甚至是愛滋針筒的回收服務，這些都是和市民健康息息相關的事，加上這次新冠肺炎疫情不辭辛勞站在第一線幫政府賣口罩，還得忍受民眾不理性的對待，她說：「有藥師真好！」，因此，雖然正值議會開議期間，在晚上結束議程之後，她還是要親自到轄區的藥局向藥師們表達感謝之意。

▲台南市議員黃麗招親自帶著康乃馨，到安南區的藥局，向已經當媽媽的藥師或向藥師的媽媽祝福與謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會理事長吳振名表示，很感謝黃議員在百忙之中還特別抽空到安南區的藥局親自送上康乃馨致意，也感謝黃議員在4月30日的議會質詢中，主動提出市民向她反應配送到台南市的兒童口罩太大的事，雖然這是屬於中央權責的事，市府和藥師公會都無法直接處理，只能向上反應，本週已有部分台南市的藥局收到較小型號的立體兒童口罩或平面兒童口罩，讓台南市的小朋友可在藥局買到較合適的口罩，黃議員對於市民反應的事能適時反應，如此認真為民喉舌，也對於藥師過去幫政府所做的種種付出觀察細微，樣樣顯示她是一位認真問政、苦民所苦的好議員。

吳振名也說，這次新冠肺炎疫情在全球看到很多人不幸喪生，在台灣的我們算是相當幸福的，因為有中央的超前部署、台南市政府的積極防疫，以及所有民眾的共同配合，我們才能防疫成功、健康平安，因此更要珍惜每個與家人相處的日子，特別是對父、母親的感恩、感謝，愛一定要即時，千萬不要有「樹欲靜而風不止、子欲養而親不待」的遺憾發生後才懊悔不已！期望大家互勉之！

・超美超好吃

ET快訊
快訊／羅志祥今晚21:45突襲回台！上海飛松山機場
LIVE／蔡英文正式啟動520人事佈局！宣布蘇貞昌續任閣揆
紀德艦輪機長、女士官「喝酒狂玩四腳獸」　3人撤職記2大過送辦
台商宴請500人+返台機票幫韓國瑜助選　國台辦補助636萬…
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

復甦時間不遠了！交通部砸40億推國旅　首波補助「最快暑假上路」

全校剩不到300學生！康寧大學台南校區109學年起停招

不能出國就跟照片「飛出去」！桃園機場《觀景神攝手展》幫旅客加油打氣

泰國根本沒有椒麻雞！　他傻眼怒轟：那是啥鬼東西！台灣人自導自演

台人會暴怒的台式料理！「它」夯到日本…卻秒遭鄉民點名：能吃有鬼　　

台電台南永康電纜故障造成大停電　7691戶停電搶修

感謝台南藥局協助賣口罩 　黃麗招母親節前送康乃馨祝福

床墊、沙發易累積臭味細菌！　家事達人不藏私分享清潔撇步

豬隊友煮泡麵「一個動作」毀了！　老饕曝光「隱藏吃法」讚口感超好

高鐵加開1班南下對號座列車　今起「連3天不賣自由座」

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拒絕攔查...駕駛心虛加速逃逸 「酒駕闖紅燈+自撞翻車」遭警逮

復甦時間不遠了！交通部砸40億推國旅　首波補助「最快暑假上路」

全校剩不到300學生！康寧大學台南校區109學年起停招

不能出國就跟照片「飛出去」！桃園機場《觀景神攝手展》幫旅客加油打氣

泰國根本沒有椒麻雞！　他傻眼怒轟：那是啥鬼東西！台灣人自導自演

台人會暴怒的台式料理！「它」夯到日本…卻秒遭鄉民點名：能吃有鬼　　

台電台南永康電纜故障造成大停電　7691戶停電搶修

感謝台南藥局協助賣口罩 　黃麗招母親節前送康乃馨祝福

床墊、沙發易累積臭味細菌！　家事達人不藏私分享清潔撇步

豬隊友煮泡麵「一個動作」毀了！　老饕曝光「隱藏吃法」讚口感超好

高鐵加開1班南下對號座列車　今起「連3天不賣自由座」

幼童幼稚園中吊死…窗簾繩「詭異勒喉」窒息亡　官方通報：是意外！

中職／新莊有觀眾首戰　陳仕朋對決費爾本

成本2元！手作妹曬「神級遙控器盒」威炸...教學圖曝光　網跪：手癢了

史上最大徵收！「桃園航空城」先建後遷　民航局2025年可望完成第3跑道

川普勝利！　司法部撤銷前國安顧問「通俄門」刑事告訴

環保新政策！　積極推動隨袋徵收新吉工業區加入響應

防疫概念產業正夯　5G、無接觸服務、宅經濟需求高速增長

迪化街房東減租「能撐下去了」　本地客回籠！住戶：有空會多逛

復甦時間不遠了！交通部砸40億推國旅　首波補助「最快暑假上路」

早上快速出門！手殘也學得會的「3個」清爽髮型教學

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

1萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」

女騎士被龜殼花嚇哭！阿伯邊安慰邊補刀

影／新冠肺炎患者挽回一命 桃園醫院證實全球首例

大量隱翅蟲高雄出沒　網友一晚殺死50隻

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

申辦紓困要備資料！基隆民眾怒批

「全聯比其他賣場貴？」　網曝撿便宜經驗

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

今起熱到爆上看36℃　週日晚鋒面到

蔡阿嘎桌面正妹被神出　本尊嬌羞回應

交大「12舍交誼廳」從鬼城變酒吧！

氣象局曝下周梅雨鋒面雨最大時間點

鄉民「為何沒人買大樂透全餐」網秒甩關鍵

更多熱門

相關新聞

佳警贈「火鶴」花祝母親呼賀

佳警贈「火鶴」花祝母親呼賀

台南市警佳里分局為了感恩媽媽為家庭與工作辛勞付出，提前舉辦慶祝母親節活動，佳里分局長斯儀仙表示，越來越多女性投入警職，警察工作已不分男女，女警執勤工作與男警無差別，且須肩負照顧家庭辛勞與子女教養責任，自己身兼母親與職業婦女的角色，更能感同身受。

高鐵加開　1班南下對號座列車

高鐵加開　1班南下對號座列車

KAKAO FRIENDS快閃店台南登場

KAKAO FRIENDS快閃店台南登場

台南藍軍全力挺綠營市長黃偉哲

台南藍軍全力挺綠營市長黃偉哲

台南辦理住宿型社福機構聯合防疫演練

台南辦理住宿型社福機構聯合防疫演練

關鍵字：

台南藥局口罩黃麗招母親節康乃馨

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

高圓圓「真實身材現形」　網驚：胖這麼多

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面