目睹「沒柴油可加」中油湧排隊車潮　呼叫唐鳳以5G速度解決！

▲中油加油站交易系統本月初遭勒索病毒攻擊。（圖／記者李錦奇攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣中油公司本月4日遭到惡意程式攻擊，導致不少加油站泵島電腦必須暫停發油重整作業，造成民眾不便。國家發展委員會諮詢委員戴季全7日在臉書連續PO出3篇文章，內容提到，一早前往台北市大直中油加油站，發現很多人在排隊，後來看新聞發現是網路攻擊，於是決定呼叫行政院政務委員唐鳳，「政委以5G的速度處理」，最後總算讓一切恢復正常。

台灣中油表示，4日遭受惡意程式攻擊，在加油站使用現金及信用卡並不會受到影響，因網路中斷而無法連線作業的車隊卡、捷利卡及中油PAY系統也陸續於次日恢復，但為求謹慎、確保資安，後續已針對運作中的電腦進行分區、分泵島重新檢視、檢修作業，因此民眾到站加油可能遇到泵島上的電腦暫停發油，並不是斷油現象。

戴季全7日上午8時許在臉書PO文中提到，他早上前往加油得知因為電腦出問題，無法供給柴油，看了新聞報導發現是受到網路攻擊，由於現代社會高度仰賴網路，他擔心台電、高鐵等設施也會受到攻擊，於是決定呼叫唐鳳。

▲戴季全在臉書大讚唐鳳快速解決沒柴油可加的問題。（圖／記者李毓康攝）

「還是沒有柴油，旁邊加油的車輛越排越長。」大約10小時後，戴季全在第二篇PO文中指出，這件事可能與系統性的結構問題有關，中油是否有把中毒或受攻擊的過程呈報給行政院資安處、行政院有沒有掌握病毒擴散途徑與範圍、中油或其他中毒的單位是否有隱匿事實，都是需要詳細了解的地方，「呼籲蘇院長正視，呼喚蔡總統的數位發展委員會。」

此時，有網友好奇在PO文底下留言詢問，想知道唐鳳是怎麼處理這件事的。戴季全回答，「政委以5G的速度處理，已與中油聯繫確認狀況，現在仍在處理中，希望院長和總統能正視並積極協助。」

幸好，沒有柴油可加狀況已在當日排除，戴季全也在晚間8時許於臉書第三篇PO文中告知網友，一切都恢復正常了，這一天真的是辛苦資安界的朋友、唐鳳政委、資安處簡處長以及中油的工作同仁們，「有油真好！」