油價21年新低！駕駛「95改加98」：性能會變好　專家打臉了、業者曝慘況

▲低油價省了駕駛的荷包。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

近來國際油價瘋狂下跌，台灣價格更創21年來新低，車主加滿千元有找！直擊加油站，不少原本加92或95無鉛汽油的駕駛紛紛改加98無鉛汽油，說是想趁低油價加更高一級汽油，認為車子性能會變好。但專家打臉說，92改加95或95改加98，無關馬力性能還白白花錢，提升的其實是自己「心靈馬力」。汽修廠業者透露，最常修到出問題的車不是98車加95，就是95加92。

台灣中油本周油價為：92無鉛汽油每公升16.2元、95無鉛汽油每公升17.7元、98無鉛汽油每公升19.7元、超級柴油每公升13.2元。

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由於油價降到低點，加油站近期98無鉛銷量特別大，《東森新聞》直擊許多駕駛來加98。有員工對駕駛說，「先生，你的車子是加92的」；駕駛回，「因為最近油價比較便宜，聽說加98的話性能會比較好。」

▼不少駕駛紛紛改加比較貴的98無鉛汽油。（圖／示意照／東森新聞）

以往不少駕駛汽油見底，加滿一次至少1500元，但最近加油都是千元有找。而一輛加長型禮車原本限加95無鉛汽油，但車主說，不會因油價便宜改加98，因一開始加95就加95，且改加98也不會影響車子性能。

汽修廠業者透露，最常修到出問題的車不是98車加95，就是95加92，92改加95或98無關性能還多花錢。汽車保修專家Sandy表示，車輛改加98，性能不會感受到那麼大的差異，「感覺是提升自己心靈馬力而已」，這算是一個無稽之談，也不會減少碳排放量。

另一項關鍵在於92改加95或98，如果新車一開始就改油款，問題或許沒那麼大。有車主說，改加98要新車的時候就加才有用，之後再加應該性能沒什麼差別。

根據台灣中油官網公告資訊，92、95、98三種無鉛汽油，除了辛烷值不同外，其他性質大致相似。辛烷值是汽油抗爆震性能的量度，「爆震」是指汽車引擎內發生不正常的燃爆，連續的爆震容易燒壞氣門、活塞等機件。在設計時，不同的汽車引擎已考慮要使用特定辛烷值的汽油，以避免爆震現象產生。