陸「千人計劃」台70人參與　陸委會：無現任政府科研人員在內

▲大陸積極招募人才。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／台北報導

大陸為吸引人才，在前幾年推動「千人計劃」、「萬人計劃」，其中前者傳出有70名台灣人參與，引發討論。對此，大陸委員會今天公布現階段的調查結果，表示經查核後，尚未發現有台灣現任政府科研人員參與，另也已呈請教育部、科技部等協助調查，若有發現違反兩岸條例情形者，我方將依法裁罰。

另對於嘉義青農蔡志陽6年前赴福建發展農業，於去年成為大陸「台籍農業科技特派員」，並於近日獲得共青團福建省委表彰的「福建青年五四獎章」，被我方調查一案，陸委會發言人邱垂正也在今天的記者會上作出回應。

▲「台籍科技特派員」蔡志陽（紅衣服者）在大陸發展農業，獲得五四獎章。（圖／翻攝中新社）

邱垂正說，根據當事人給農委會的陳述意見表示，科技特派員為諮詢性質的榮譽姓頭銜，主要是協助當地農業發展，但未領取任何酬勞，因此經農委會會同本會了解，目前沒有違反兩岸條例第33條的具體事證。

「千人計劃」向台灣攬才方面，邱垂正說，經教育部、科技部等查詢結果，並沒有現任政府科研人員參與，至於是否有我方大學專任教職人員涉及該計畫，本會也已會同教育部持續進行了解。

陸委會聲明，從2018年4月起，已發函到公私立科研機構、大學院校，表明現職或專任教師及相關人員，若未經許可，不得參加中國大陸各項國家基金及國家重點研發計劃，有違反兩岸條例相關的情形者，將依法裁罰。

邱垂正繼續說，政府高度重視對岸吸引我高科技人才、產業及技術的相關作為，除高度檢視外，也將持續強化對敏感科技研發成果，以及知識產權的相關保障，並提醒我方學者專家，應遵守法令，對陸方提高警覺，避免重要科研成果外流。

►「即日起，我退出老化黨。」

▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）