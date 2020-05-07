交大400坪「12舍交誼廳」從鬼城變酒吧曝光！學生哭喊太扯：誇張美爆羨慕死

▲交大學生表示，「12舍交誼廳」改造前根本是鬼城，超陰暗。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）



記者許展溢／台北報導

交通大學「12舍交誼廳」改造後模樣今（7日）曝光，極具工業與酒吧風格，設有共享廚房、沙袋拳擊、健身區、韻律教室、影音視聽包廂和飛鏢區等設施，空間超大。其中，討論室名稱全以調酒命名，不少畢業生說「太早畢業了」，還有學生表示，太美了，以前這裡根本是鬼城，不會有人想去。

交大學聯會今下午在臉書PO出12舍交誼廳改造後的多張照片，並說過去陰暗潮濕的12舍交誼廳，經過數個月的重新修繕，目前已即將完工，初步預計今年6月下旬開放，提供給南區宿舍同學使用。極具工業與酒吧風格的交誼廳，設有共享廚房、沙袋拳擊區、韻律教室、影音視聽包廂、飛鏢區、小組討論區、器材體健區、娛樂器材區、沙發休憩和投籃區，空間大到讓人眼花撩亂。

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▲▼學聯會表示，討論室的名稱都是以調酒命名，影音視聽區則是知名電影角色。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）



值得一提的是，學聯會表示，討論室的名稱都是以調酒命名，影音視聽區則是知名電影角色，交誼廳內有許多心靈雞湯和與電影台詞，沙發區更保有交大在台復校時的大門，運用於裝潢的一部分。不少畢業和住在其他宿舍的學生羨慕留言，「反觀7、8舍」、「真的是太早畢業了」、「太早出生了」、「超爽」、「太美了吧」、「真誇張」、「該轉學了」、「每滑一張相片就羨慕死一次，嗚嗚」。

▲▼12舍交誼廳空間大到讓人眼花撩亂。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）



有交大學生說，「以前12舍地下室根本是鬼城，不會有人在那邊出現，根本是拿來辦夜教用的」、「以前陰暗到去讀書都要結伴，現在變這樣？」，「對比一下，感覺以前根本是在住集中營」。

▲▼交大學聯會表示，過去陰暗潮濕的12舍交誼廳，即將完工。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）



交大總務長曾成德接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，該棟是東海大學路思義教堂建築師之一的陳其寬設計，有30年歷史，過去地下室曾是餐廳、腳踏車停車場等空間，確實陰暗，狀況不好。近幾年推動校園美感，尤其美感宿舍更是交大一大亮點，在不停激勵學校往前走下，可以說已成為他校標竿。如新大樓13舍，有來自世界各地學生、外賓，都被認為完全和歐美大學宿舍不分軒輊。

談到12舍，曾成德興奮說，時代不停變，想法要跟著轉，尤其大學生活是人生最重要階段，是變成大人的重要過程，在這之前孩子們都被照顧的好好，但到了大學才知道如何跟同學相處、懂得追求人生目標。這次改造理念有3問題「大學生活該是什麼樣子？大學的大家庭的生活該是什麼樣子？一個健康的大學家庭生活是什麼？」

▲▼交大12舍交誼廳分靜態、動態區。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）



曾成德提到，面對當代各種狀況，如新冠肺炎疫情，很多問題都必須重新思考，雖是宿舍改造，但該空間還能不能用？是不是好空間？作為美感校園標竿學校，重點是學生的生活能被好好照顧，不是只有唸書。曾成德笑說，交大常被稱「宅宅學校」，學生都躲在房間上網，宿舍交誼廳要做到，「讓所有同學想走出房門，跟大家一起出來混」。這個混可能是一起看NBA、看台灣職棒，玩桌遊或使用健身器材，甚至帶食材自己學烹飪都很棒。

▲▼交大12舍交誼廳約有400坪。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）



12舍交誼廳約400坪，曾成德指出，此案獲教育部大學宿舍改造案補助8百萬元，最後僅用約5百多萬元，從發想至今歷經1年，細節、成果等全是和同學們一起討論。特別的是，電梯一下來還可看到博愛校區舊大門，要告訴學生，交大是有歷史的，在校學生乘載著歷史，延伸過去，將身體帶進來。曾成德表示，改造後空氣流通了，不再陰暗、不舒服，還把原來天窗打開，光線直射人工草坪，有靜態和動態區，期待學生白天動腦，晚上能將身體教給交誼廳，就像處於哈利波特中的魔法學校，促進彼此情感、互相交流。並透露宿舍改造已是第三代，接下來還會陸續針對舊宿舍「換裝」。

▲▼交大12舍交誼廳，設有共享廚房、沙袋拳擊、健身區、韻律教室等設施。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）