　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交大400坪「12舍交誼廳」從鬼城變酒吧曝光！學生哭喊太扯：誇張美爆羨慕死

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼交大「12舍交誼廳」改造後。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

▲交大學生表示，「12舍交誼廳」改造前根本是鬼城，超陰暗。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

記者許展溢／台北報導

交通大學「12舍交誼廳」改造後模樣今（7日）曝光，極具工業與酒吧風格，設有共享廚房、沙袋拳擊、健身區、韻律教室、影音視聽包廂和飛鏢區等設施，空間超大。其中，討論室名稱全以調酒命名，不少畢業生說「太早畢業了」，還有學生表示，太美了，以前這裡根本是鬼城，不會有人想去。

交大學聯會今下午在臉書PO出12舍交誼廳改造後的多張照片，並說過去陰暗潮濕的12舍交誼廳，經過數個月的重新修繕，目前已即將完工，初步預計今年6月下旬開放，提供給南區宿舍同學使用。極具工業與酒吧風格的交誼廳，設有共享廚房、沙袋拳擊區、韻律教室、影音視聽包廂、飛鏢區、小組討論區、器材體健區、娛樂器材區、沙發休憩和投籃區，空間大到讓人眼花撩亂。

請繼續往下閱讀...

▲▼交大「12舍交誼廳」改造後。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

▲▼學聯會表示，討論室的名稱都是以調酒命名，影音視聽區則是知名電影角色。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

▲▼交大「12舍交誼廳」改造後。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

值得一提的是，學聯會表示，討論室的名稱都是以調酒命名，影音視聽區則是知名電影角色，交誼廳內有許多心靈雞湯和與電影台詞，沙發區更保有交大在台復校時的大門，運用於裝潢的一部分。不少畢業和住在其他宿舍的學生羨慕留言，「反觀7、8舍」、「真的是太早畢業了」、「太早出生了」、「超爽」、「太美了吧」、「真誇張」、「該轉學了」、「每滑一張相片就羨慕死一次，嗚嗚」。

▲▼交大「12舍交誼廳」改造後。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

▲▼12舍交誼廳空間大到讓人眼花撩亂。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

▲▼交大「12舍交誼廳」改造後。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

有交大學生說，「以前12舍地下室根本是鬼城，不會有人在那邊出現，根本是拿來辦夜教用的」、「以前陰暗到去讀書都要結伴，現在變這樣？」，「對比一下，感覺以前根本是在住集中營」。

▲▼交大「12舍交誼廳」改造後。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

▲▼交大學聯會表示，過去陰暗潮濕的12舍交誼廳，即將完工。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

▲▼交大「12舍交誼廳」改造後。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

交大總務長曾成德接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，該棟是東海大學路思義教堂建築師之一的陳其寬設計，有30年歷史，過去地下室曾是餐廳、腳踏車停車場等空間，確實陰暗，狀況不好。近幾年推動校園美感，尤其美感宿舍更是交大一大亮點，在不停激勵學校往前走下，可以說已成為他校標竿。如新大樓13舍，有來自世界各地學生、外賓，都被認為完全和歐美大學宿舍不分軒輊。

談到12舍，曾成德興奮說，時代不停變，想法要跟著轉，尤其大學生活是人生最重要階段，是變成大人的重要過程，在這之前孩子們都被照顧的好好，但到了大學才知道如何跟同學相處、懂得追求人生目標。這次改造理念有3問題「大學生活該是什麼樣子？大學的大家庭的生活該是什麼樣子？一個健康的大學家庭生活是什麼？」

▲▼交大「12舍交誼廳」改造後。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

▲▼交大12舍交誼廳分靜態、動態區。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

▲▼交大「12舍交誼廳」改造後。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

曾成德提到，面對當代各種狀況，如新冠肺炎疫情，很多問題都必須重新思考，雖是宿舍改造，但該空間還能不能用？是不是好空間？作為美感校園標竿學校，重點是學生的生活能被好好照顧，不是只有唸書。曾成德笑說，交大常被稱「宅宅學校」，學生都躲在房間上網，宿舍交誼廳要做到，「讓所有同學想走出房門，跟大家一起出來混」。這個混可能是一起看NBA、看台灣職棒，玩桌遊或使用健身器材，甚至帶食材自己學烹飪都很棒。

▲▼交大「12舍交誼廳」改造後。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

▲▼交大12舍交誼廳約有400坪。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

▲▼交大「12舍交誼廳」改造後。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

12舍交誼廳約400坪，曾成德指出，此案獲教育部大學宿舍改造案補助8百萬元，最後僅用約5百多萬元，從發想至今歷經1年，細節、成果等全是和同學們一起討論。特別的是，電梯一下來還可看到博愛校區舊大門，要告訴學生，交大是有歷史的，在校學生乘載著歷史，延伸過去，將身體帶進來。曾成德表示，改造後空氣流通了，不再陰暗、不舒服，還把原來天窗打開，光線直射人工草坪，有靜態和動態區，期待學生白天動腦，晚上能將身體教給交誼廳，就像處於哈利波特中的魔法學校，促進彼此情感、互相交流。並透露宿舍改造已是第三代，接下來還會陸續針對舊宿舍「換裝」。

▲▼交大「12舍交誼廳」改造後。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

▲▼交大12舍交誼廳，設有共享廚房、沙袋拳擊、健身區、韻律教室等設施。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

▲▼交大「12舍交誼廳」改造後。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

ET快訊
妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局…綠光夫告不成
美意變調？10萬貸款7天速入帳　網曝「3年利息1400」爽買
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交大400坪「12舍交誼廳」從鬼城變酒吧曝光！學生哭喊太扯：誇張美爆羨慕死

保育類台灣棕噪眉被拾獲疑曾被人飼養　台南鳥會：請民眾勿私養野鳥

網傳「全國明天舞廳酒店都可復業...」　指揮中心駁斥：假訊息！

梅雨鋒面下周襲全台「連2天甩雨」　氣象局曝雨最大地區、時間點

天下USR大學公民調查出爐　崑山科大榮登私立科大南部典範

趕走惡租客！代租管理員開門「垃圾山」秒塌　食物空盒腳邊傾瀉…網崩潰：好噁

嘉藥聯手新豐高中　以在地食材感謝教養育之恩

18:45抬頭看！今年最後一次「超級月亮」登場　比平常大7%、亮15%

全年防曬、滑手機不低頭！扭轉人生的「10個生活習慣」讓未來的你感謝自己

美意變調？10萬貸款7天速入帳　網曝「3年利息1400」爽買股票：還不借爆　

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

台爭取參加WHA！陸外交部回應　「中央政府已為台灣地區妥善安排」

交大400坪「12舍交誼廳」從鬼城變酒吧曝光！學生哭喊太扯：誇張美爆羨慕死

保育類台灣棕噪眉被拾獲疑曾被人飼養　台南鳥會：請民眾勿私養野鳥

網傳「全國明天舞廳酒店都可復業...」　指揮中心駁斥：假訊息！

梅雨鋒面下周襲全台「連2天甩雨」　氣象局曝雨最大地區、時間點

天下USR大學公民調查出爐　崑山科大榮登私立科大南部典範

趕走惡租客！代租管理員開門「垃圾山」秒塌　食物空盒腳邊傾瀉…網崩潰：好噁

嘉藥聯手新豐高中　以在地食材感謝教養育之恩

18:45抬頭看！今年最後一次「超級月亮」登場　比平常大7%、亮15%

全年防曬、滑手機不低頭！扭轉人生的「10個生活習慣」讓未來的你感謝自己

美意變調？10萬貸款7天速入帳　網曝「3年利息1400」爽買股票：還不借爆　

不斷更新／申皓瑋、胡金龍安打得分　5局樂天6比1富邦

手機線插肚肚！　萌喵被媽捉弄炸毛森77伸貓掌伺候：不用幫我充電

陳其邁將與美國衛生部副部長視訊　探討防疫、美台合作

「中毒癱軟」到處都是…LG印度廠毒氣猛洩　方圓3Km至少13死5000傷

中職／全球首場有觀眾職棒　中信兄弟找口罩國家隊開球

納粹幫兇脫罪成功！德國「司法最大汙點」揭穿…舉國震驚醜聞熱議7週

紓困被拒！高雄低收男自殘　警壓制「吐真心話」讓網哭了

麥莉坦言生活未受疫情影響　揪「名人好友群」直播談抗疫：陪大家一起熬過

WSBL／盼助陳亭羽奪年度最佳新人　邱啟益：單打需強勢

春風化身惡老闆「搶師弟錢」　狠噹：人氣怎麼這麼低

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

生活熱門新聞

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

蔡阿嘎桌面正妹被神出　本尊嬌羞回應

紓困經費1.5兆！「發消費券省1兆」網狂嘆

鄉民「為何沒人買大樂透全餐」網秒甩關鍵

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

即／半夜打雷驚醒！北部5縣市大雨特報　下波全台雨2天

千萬保時捷「留1字條獨佔2車位」　網讚霸氣

最快7天內領到紓困金！各縣市請領標準曝光

影／新冠肺炎患者挽回一命 桃園醫院證實全球首例

比好市多還神氣！一卡在手走路有風

紓困金開雙B也來申領1萬元

99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

拚萬元補助民眾搶跟玉蘭花合照　每串翻倍漲

更多熱門

相關新聞

陸委會：無政府科研人員參加陸計畫

陸委會：無政府科研人員參加陸計畫

大陸為吸引人才，在前幾年推動「千人計劃」、「萬人計劃」，其中前者傳出有70名台灣人參與，引發討論。對此，大陸委員會今天公布現階段的調查結果，表示經查核後，尚未發現有台灣現任政府科研人員參與，另也已呈請教育部、科技部等協助調查，若有發現違反兩岸條例情形者，我方將依法裁罰。

美籍男盜傳酒吧女「性生活影照」下場曝！

美籍男盜傳酒吧女「性生活影照」下場曝！

台鈴「eReady首款電動機車」曝光

台鈴「eReady首款電動機車」曝光

陸港澳生有望返台就讀？陸委會鬆口了

陸港澳生有望返台就讀？陸委會鬆口了

教育部：高中以下校園禁止師生攜帶、吸食電子煙

教育部：高中以下校園禁止師生攜帶、吸食電子煙

關鍵字：

交通大學12舍交誼廳鬼城酒吧交大學生聯合會曾成德工業美感宿舍美感校園教育部

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

高嘉瑜自曝司法院狂打電話 林輝煌致歉因急著解釋

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

更多

最夯影音

更多
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面