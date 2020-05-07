大台南國際音樂大賽　華醫大學生孫杏祺和李翊菁國樂演奏了得

▲中華醫大學生孫杏祺（左）、李翊菁（右）榮獲2020年大台南國際音樂大賽古箏演奏第1名、琵琶演奏優等，校長曾信超對學生在音樂比賽表現優異讚揚為校爭光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學學生孫杏祺和李翊菁，報名參加2020年大台南國際音樂大賽，雙雙拿下好成績，其中孫杏祺以古箏演奏榮獲國樂類高中一般組的第1名，李翊菁的琵琶演奏也獲得優等的好成績，兩位同學在音樂上的優秀表現，令學校老師和同學感到與有榮焉，校長曾信超也對她們為校爭光當面讚揚與肯定。

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由台南市政府文化局與台南市音樂協會合辦的2020年大台南國際音樂大賽日前舉行比賽，吸引許多各級學校具有音樂演奏才華的學生報名參賽，目前就讀中華醫大五專部醫學檢驗生物技術科三年甲班的孫杏祺和護理科2年甲班的李翊菁也報名參賽，各自以擅長的古箏和琵琶樂器彈奏與其他參賽好手競技。

比賽結果，孫杏祺以一曲「秋忘」展現嫻熟的古箏演奏技巧拿下國樂類高中一般組第一名同學；李翊菁以「陳隋古音」琵琶樂彈奏則獲得高中一般組優等。

孫杏祺和李翊菁兩人個性活潑，對音樂有共同的嗜好，且從小就對國樂演奏很有興趣，其中，孫杏祺進入中華醫大就讀後曾先後加入國樂社和啦啦隊社團，李翊菁雖然沒有加入國樂社，但從國小就練習琵琶彈奏的她，課餘之暇仍不忘自我練習、精進技巧，這次兩人一起抱得獎牌歸來，令她們喜悅又振奮。

孫杏祺和李翊菁在國樂演奏上的優異表現讓中華醫大師生同感榮光，校長曾信超除了當面讚揚同學們為校爭光外，也囑咐課外活動組規劃安排她們在學校大型活動上公開演出，把音樂演奏才藝分享師生。

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