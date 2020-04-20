樂器學好　妹都迷倒！十大撩妹樂器你會幾種？第六名連小學生都贏你

▲會樂器就是加分！十種讓女孩神魂顛倒的樂器，你會幾種？（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

江湖在走，樂器要會！男人要迷人，除了臉是天生的之外，可以靠後天補足很多原本沒有的部分，你是學霸型、運動型還是才藝出眾的類型？俗話說得好，樂器學好、妹都迷倒，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出十大撩妹樂器，而且第六名連小學生都比你厲害！快點找兩樣來學學！

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烏克麗麗

曾經風靡一時的烏克麗麗，體積輕巧又方便攜帶，學習起來又比吉他簡單一些，許多初學者會將烏克麗麗當作入門樂器，只要持之以恆，也能變成撩妹暖男！

大提琴

體積龐大的大提琴不易學習、要價不菲，因此會拉大提琴的人可說是少之又少，而且在演奏時通常還會穿上合身的正式服裝，加上陶醉琴音的表情，看起來真的是質感爆棚，女孩們馬上眼冒愛心。

薩克斯風

爵士樂的靈魂非薩克斯風莫屬，在電影裡只要薩克斯風手一出現，氛圍馬上營造出來，尤其是吹奏時隨著旋律擺動的肢體語言，完全是控場高手，一不小心連心都被控制住啦！

長號

對長號不熟？那「伸縮喇叭」就知道了吧，長號不好學，嘴唇的用力程度需要控制得相當精準，「嘴上功夫」可不能太差，這種難度高的樂器雖然學起來很痛苦，但上手之後就會成為全場焦點。

▲國小就學過的直笛，因為吳怡農的關係，再次風靡所有農夫農婦們的心。（圖／翻攝自facebook「林奕翔-Shiang-木管樂器」）



直笛

別說你不會直笛！國小一定都學過！相信大家都知道直笛一點也不難，稍稍練習一下就能有模有樣，而直笛之所以突然衝上排行榜，正是因為吳怡農拍下了一張手握直笛的照片，讓農夫農婦們心中波濤洶湧，嬌喊：「想看農農吹⋯⋯直笛。」

貝斯

以前覺得貝斯手在樂團中總是很少被看見，但其實貝斯是節奏的關鍵啊！雖然貝斯比吉他重一些，但更好上手，修長的外型也讓樂手看起來更加帥氣，如果對組樂團有興趣，又想來點變化，貝斯是個好選擇。

小提琴

相較於大提琴，小提琴的音色更為清亮，演奏起來溫文儒雅，是古典樂中不可或缺的角色。如果說大提琴是知性成熟的男人，那小提琴就是情竇初開的青澀男孩。

爵士鼓

雖然會爵士鼓這件事情並不是時刻能show出來，但演奏時掌握整首曲子的節拍，也讓女孩的心跟著一下一下砰砰跳，要是再來幾段甩鼓棒的即興表演，更是狂野，一定能迷倒萬千少女。

鋼琴

鋼琴可古典可搖滾，學會之後還能駕馭多種曲風，堪稱是音樂界的全能武器，而且坐在鋼琴前面用手指敲琴鍵的模樣，根本就是優雅的王子風範啊！

吉他

被網友公認第一的撩妹樂器，不用多說就是吉他，其中有一個超中肯的因素「攜帶方便」，就算背著也能散發出帥氣的感覺，而且可民謠可搖滾，無論如何都能吸引眾人目光，絕對是最容易秀一手的樂器，難怪成為網友心中第一名！