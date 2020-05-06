坎坷少年遭凌虐吃狗屎還截斷3指　惡雇主夫妻竟在網路曬恩愛

▲惡雇主詹男與妻子在網路曬恩愛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

坎坷少年慘遭惡雇主詹男夫妻等3人凌虐截肢，剩下最後一口氣獲救，但在詹男的臉書上都可以看到與妻子曬恩愛的照片，凌虐手段令人髮指，6日下午少年抱著媽媽哽咽的說「欠媽媽好多個母親節，對不起讓你擔心了」，緊緊握著最摯愛的母親，約好以後都要陪你一起過母親節，至於詹男等3人，下午全被彰化地方法院收押禁見。

▲受虐少年回到家與母親擁抱。（圖／記者唐詠絮翻攝）

少年說，父親在他3歲時車禍過世，母親在麵攤幫忙洗碗端盤，一個月才賺1萬多元，全家靠著微薄收入維生，15歲念國三時，看到媽媽工作辛苦，便到媽媽工作的地點旁的餐廳打工，高一時還曾跟朋友去飆車發生車禍，他才驚覺不可以這樣愛玩讓媽媽擔心，念高二時休學幫忙負擔家計，透過人力仲介工作，去年10月才又換到跟詹嫌一起北上桃園，當鐵工工人，沒想到卻是惡夢的開始。

▲受虐少年全身傷痕累累。

少年說，剛開始詹男對跟另一名員工林男都還好，去年10月經由原來的仲介公司轉介到詹男公司上班當鐵工，第1個月原本可以領2萬9千元，被他扣一扣，最後只領3,4千元，「剛開始對我們沒有那麼反差，1月份他帶了玻璃球回家，從吸安非他命，只要線上遊戲賭博輸錢，就對他跟林男2人施暴，拿棍子打我、綑綁著用110伏特電壓電擊、用空氣鎗射，強餵狗飼料跟狗屎」

他說，老闆無所不用其極，求饒也不停手，真的「差點就沒命，以為自己這次沒辦法回家了，再也見不到媽媽了」，體重也從原本59公斤瘦到48公斤，如今想起來都還會害怕得發抖。

目前少年也想復學重拾書本讀書，彰化縣社會處也說，獲通報後已立即指派社工瞭解，針對兒少遭不當對待事由進行調查及提供相關處遇協助，後續將評估案主需求，積極協助案主醫療及提供心理諮商資源，另針對案主意願協助復學或提供就業輔導。

►倩碧水磁場保濕凝膠5.5折！