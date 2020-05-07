自種30cm辣椒送鄰居！阿婆怕爆「9字神解」：快放生　網全笑噴飯

▲線椒長度較長，阿婆擔心已經變成「辣椒精」 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

阿婆電視看太多了喔！一名網友平時在家中種植辣椒，日前採收了幾根拿去和鄰居阿婆分享，孰料阿婆一看到辣椒的形狀，竟表示辣椒「已成精」，要他趕快拿去放生。奇葩的經歷讓3千多名網友笑噴表示，「阿婆戲說台灣看太多了」、「修練成精靈去找阿婆」。

一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示自己平時有在家中種植辣椒，品種是長度比較長、味道極辣的「線椒」。原PO日前採收了一些，熱心拿去分給鄰居阿婆，怎料阿婆一看到卻怕爆，直說「辣椒太粗太長已成精、不敢吃」，要他趕快放生。

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原PO聽完傻眼則表示，「辣椒精靈！要怎麼放生啊？？」、「又不是靈芝草人唉呀呀」。

▲「辣椒精靈」到底長什麼樣子呢？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

其他網友們看完被阿婆逗樂，笑噴表示「很簡單，把兩根綁一起插在地上，會自己跑走，不要擔心」、「繼續放，讓它修練變成精靈去找阿婆」、「看到放生。我大笑」、「看到他我就分泌口水，真的是辣椒精，我隔著手機都能感覺」、「阿婆戲說台灣看太多了哈哈」。

內行人則分享，把線椒切一切，拿去和豆豉、小魚乾一起拌炒會很好吃，當作下酒菜或是配飯都很適合。

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