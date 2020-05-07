嘉義查獲某公司「囤口罩9萬片」還有防護衣　最高可裁罰千萬

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為確保民眾使用安全醫療口罩，衛生局日前會同內政部刑事警察局等檢警單位進行查察，並查獲太保市某公司囤積仿原廠公司的醫用口罩外包盒6箱共計3177盒，疑似為醫用口罩約9萬餘片；現場還有未申請許可證的額溫槍有155支，以及防護衣600件等防疫物資進行查扣，並將依違反藥事法規定最高可處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。

▲嘉義縣衛生局查扣9萬餘片非法口罩。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣衛生局會同檢警單位查扣非法口罩。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局依據藥事法規定，「本法所稱醫療器材，係用於診斷、治療、減輕、直接預防人類疾病、調節生育，或足以影響人類身體結構及機能，且非以藥理、免疫或代謝方法作用於人體，以達成其主要功能之儀器、器械、用具、物質、軟體、體外試劑及其相關物品。」，不法醫療器材主要為未經核准擅自製造及輸入的藥物。因此，此案查獲產品即為未經核准擅自製造及輸入之醫療器材，將以藥事法第84條裁處。

▲非法醫療器材。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局代理局長趙紋華強調，不肖業者見防疫物資需求大增便有機可乘，囤積哄抬醫用物資謀取暴利，販售不法醫療器材罔顧民眾健康。呼籲業者勿心存僥倖，或公然挑釁公權力，衛生局將秉於厲行打擊不法藥物決心絕不手軟；也請民眾踴躍檢舉不法行徑，檢舉專線05-3620613。

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