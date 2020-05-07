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20%中國口罩爆「沒辦法用」　德國購入1億片：確實不合標準

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▲▼德國民眾外出戴上口罩。（圖／路透）

▲德國民眾戴上口罩。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情至今在全球造成26萬人死亡，各國對於醫療物資的需求也處於高點，然而多家外媒卻爆出來自中國的商品「品質拙劣」。德媒還指出「五分之一的中國口罩沒法用」；對此，德國聯邦衛生部發言人瑙博爾（Teresa Nauber）回應，確實有約20%中國口罩不符合標準。

德國《圖片報》4日引述該國衛生部一名發言人說法指出，自疫情爆發後，當局從中國購入1億片以上的口罩，打算用於醫院及診所，然而品質卻令人擔憂，「衛生部推斷，約20%口罩不符合標準。」《圖片報》則因此聲稱口罩「根本不適合醫用」。

不過《德國之聲》報導，《圖片報》的指稱過於簡化與誇張，德國聯邦衛生部發言人瑙博爾被問及此事時則回應，的確有20%中國口罩不符合標準，「但不代表這些商品無法用於醫療用途。」為了避免浪費資源，衛生部將把部分口罩退給中國，其餘留在德國進行檢驗，等同當局對這些口罩展開二次檢驗。

在德國從事口罩進出口貿易的王姓女子透露，就在疫情發生前，國際對於口罩的質量其實缺乏統一標準，如今中國有著不少生產口罩的廠商，但質量並不穩定。因此，德國衛生部檢測中國的口罩時，不會查看認證文件，而是依據德方標準來檢查，就怕品質不穩的產品流入市面。

►美國土安全部：中國1月隱匿疫情　WHO「宣布人傳人之前」就狂進口醫療物資

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