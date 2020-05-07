　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中夜店囂張po女童裸露照攬客　盧秀燕怒了：警局動起來！絕不寬貸

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕表示，夜店張貼女童照片，從嚴處分。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表示，夜店張貼女童照，非常可惡。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市有夜店業者為了促銷母親節活動，在網路上放置女童裸露照片，引發各界不滿，台中市長盧秀燕7日在市議會嚴正表示，除了立即要求業者下架照片，並給予嚴厲處分，最重可處以60萬元罰鍰，盧秀燕更強調，市府絕不允許業者侵犯幼童權益，會積極查辦，絕不寬貸。

▲盧秀燕表示，夜店張貼女童照片，從嚴處分。（圖／記者鄧木卿攝）

▲羅廷瑋（左2）、吳瓊華（右1）質詢市府處置作為。（圖／記者鄧木卿攝）

市議員羅廷瑋、吳瓊華、黃健豪7日上午在市議會上質詢南屯區一家夜店粉專，竟放上女童裸露照，夜店是否觸犯兒少相關法律，市府又該如何處置？

▲夜店張貼女童引發爭議。（圖／羅廷瑋提供）

▲夜店張貼女童裸露照，引發批評。（圖／羅廷瑋提供）

盧秀燕指出，業者用幼兒照片當作招攬的手法十分不道德，非常可惡，昨天已要求社會局、經發局以及警察局，兵分多路，積極查辦，海報已經下架，若業者確實違法，最高可處60萬元。

社會局長彭懷真指出，市府將釐清兒童有沒有進入夜店？業者有沒有禁止兒童進入？以及家長是否讓兒童拍攝裸露照？而又是誰拍攝等等，一旦查證確實違反兒少法，將依法嚴懲，家長也必須接受親職教育輔導，另外，他也呼籲民眾不要轉載散布，以免觸法。

警察局長楊源明表示，除了已要求業者下架網路宣傳照之外，凌晨2點並針對該場所實施擴大臨檢，經查消費客人約200人，目前沒有發現其他不法情事，未來將連續擴大臨檢，如發現違法行為將依法究辦。

經發局長張峯源說，如果查證屬實，業者恐涉及台中市休閒娛樂服務業管理自治條例第13條之1因妨害風化罪遭起訴，予以嚴厲處分，最重可命令停業及斷水電，確保市民有安全無虞的消費環境。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／紓困再簡化！　只要帶身分證去就可申請
LIVE／蘇貞昌、陳時中「紓困道歉」一起上火線　說明解決方案
快訊／陳時中：旅遊、商務、文化管制將陸續解封
全球首例！女確診新冠肺炎重症　桃醫「血液淨化3天」救回一命
都連24槓了！鄉民不解「為何沒人買大樂透全餐」　網曝關鍵..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／紓困亂衛福部挨罵...蘇貞昌不捨陳時中：他四個多月來為國人把關！

白眼黃捷沒話說了！韓國瑜參加遠洋漁船下水典禮　船名就叫「發大財號」

快訊／紓困再簡化！蘇貞昌：只要帶身份證就可申請

彰化預估「超過萬人」申請紓困　如全數核發經費將超出7成

蘇巧慧究責衛福部　名嘴：替爸爸教訓閣員是公主救駕嗎

LIVE／蘇貞昌﹑陳時中「紓困道歉」一起上火線　說明最新解決方案

蔡英文520談話　劉世芳：維穩基調不主動挑釁

高雄幸福川清淤攏係假？直擊小山貓「倒黑泥」　水利局300字駁

萬元紓困方案首日1257人申請　盧秀燕：受理至6月民眾不用心急

「紓困之亂」蘇巧慧指責衛福部　羅智強：老爸犯錯子女要部屬背鍋

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

快訊／紓困亂衛福部挨罵...蘇貞昌不捨陳時中：他四個多月來為國人把關！

白眼黃捷沒話說了！韓國瑜參加遠洋漁船下水典禮　船名就叫「發大財號」

快訊／紓困再簡化！蘇貞昌：只要帶身份證就可申請

彰化預估「超過萬人」申請紓困　如全數核發經費將超出7成

蘇巧慧究責衛福部　名嘴：替爸爸教訓閣員是公主救駕嗎

LIVE／蘇貞昌﹑陳時中「紓困道歉」一起上火線　說明最新解決方案

蔡英文520談話　劉世芳：維穩基調不主動挑釁

高雄幸福川清淤攏係假？直擊小山貓「倒黑泥」　水利局300字駁

萬元紓困方案首日1257人申請　盧秀燕：受理至6月民眾不用心急

「紓困之亂」蘇巧慧指責衛福部　羅智強：老爸犯錯子女要部屬背鍋

樂透T恤神奇擋住「4公分碎片」救命　命大男爽中60萬大獎！

案440「二採陰復陽」是二次感染？張上淳談「判斷關鍵」：應是體內殘存病毒

魚排「人臉照」 瘋傳！撞臉佛地魔超驚悚　1.8萬人嚇歪：魚肉齁甲某

台指期漲84點　分析師：尚未出現明顯方向、逆勢單操作可把握行情

Lyft Q1財報意外亮眼！營收優於預期、活躍乘客數增長

快訊／紓困亂衛福部挨罵...蘇貞昌不捨陳時中：他四個多月來為國人把關！

快訊／高屏「黃橙橙」！防疫情也要防熱防中暑　甲仙高溫37.6℃

一年開出500張罰單！板橋路口「禁行機車」又無待轉區　議員：要三寶式左轉？

45kg熟女瓜子臉「不夠旺夫」　斥17萬做脂肪填充！反遭男友嫌：臉上有4個坑

夢幻「冰淇淋花海」必拍！福壽山繽紛魯冰花盛放中

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

請領「萬元紓困金」帶身分證就好　不限人數到6月底

影／中尉排長輕生！家屬盼還原真相

1萬元紓困之亂　吳子嘉：救命錢計較什麼！

罷韓志工籲投票…韓粉大媽森77：馬路不好嗎？

快訊／蘇貞昌為紓困道歉：有錯就改！請衛福部務必簡化流程

王世堅痛批紓困之亂「刁民」：這是刁難人民

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

王鴻薇稱蔡英文「領導人」　國民黨回應了

快訊／加碼1萬紓困民眾「不會算」　衛福部：不用算！出示存簿就好

Wecare高雄立「拆不掉的罷韓看板」投影大樓外牆

獨／錢櫃大火北市懲處名單下午公布　消防副局長畢幼明10餘人在列

快訊／蘇貞昌親自為紓困道歉！「講不夠清楚、領導不夠周到請大家原諒」

更多熱門

相關新聞

中市府明年再增9間非營利幼兒園

中市府明年再增9間非營利幼兒園

台中市議會6日召開第3屆第3次定期大會，多名議員質詢教育局公幼公托倍增執行成效，其中市議員張家銨認為，全台中市非營利幼兒園只有11家，數量是六都倒數第2，對於念不起昂貴的私立幼兒園、又抽不到公立的弱勢家長是一大壓力，教育局表示，明年7月底前會再增加9間，可稍稍減緩家長負擔。

中職8日賽程入場人數增至千人

中職8日賽程入場人數增至千人

為了1萬大家搶買玉蘭花合照...1串漲到50元！

為了1萬大家搶買玉蘭花合照...1串漲到50元！

盧秀燕： 加派人手善後安撫人心

盧秀燕： 加派人手善後安撫人心

盧秀燕施政報告：持續展現建設決心

盧秀燕施政報告：持續展現建設決心

關鍵字：

夜店女童照盧秀燕

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面