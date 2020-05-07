台中夜店囂張po女童裸露照攬客　盧秀燕怒了：警局動起來！絕不寬貸

▲盧秀燕表示，夜店張貼女童照，非常可惡。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市有夜店業者為了促銷母親節活動，在網路上放置女童裸露照片，引發各界不滿，台中市長盧秀燕7日在市議會嚴正表示，除了立即要求業者下架照片，並給予嚴厲處分，最重可處以60萬元罰鍰，盧秀燕更強調，市府絕不允許業者侵犯幼童權益，會積極查辦，絕不寬貸。

▲羅廷瑋（左2）、吳瓊華（右1）質詢市府處置作為。（圖／記者鄧木卿攝）

市議員羅廷瑋、吳瓊華、黃健豪7日上午在市議會上質詢南屯區一家夜店粉專，竟放上女童裸露照，夜店是否觸犯兒少相關法律，市府又該如何處置？

▲夜店張貼女童裸露照，引發批評。（圖／羅廷瑋提供）

盧秀燕指出，業者用幼兒照片當作招攬的手法十分不道德，非常可惡，昨天已要求社會局、經發局以及警察局，兵分多路，積極查辦，海報已經下架，若業者確實違法，最高可處60萬元。

社會局長彭懷真指出，市府將釐清兒童有沒有進入夜店？業者有沒有禁止兒童進入？以及家長是否讓兒童拍攝裸露照？而又是誰拍攝等等，一旦查證確實違反兒少法，將依法嚴懲，家長也必須接受親職教育輔導，另外，他也呼籲民眾不要轉載散布，以免觸法。

警察局長楊源明表示，除了已要求業者下架網路宣傳照之外，凌晨2點並針對該場所實施擴大臨檢，經查消費客人約200人，目前沒有發現其他不法情事，未來將連續擴大臨檢，如發現違法行為將依法究辦。

經發局長張峯源說，如果查證屬實，業者恐涉及台中市休閒娛樂服務業管理自治條例第13條之1因妨害風化罪遭起訴，予以嚴厲處分，最重可命令停業及斷水電，確保市民有安全無虞的消費環境。

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