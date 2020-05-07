啃老女碩士「設陷阱」恐怖凌虐弒母　罹思覺失調仍重判18年...3關鍵曝！

▲林女打死母親，經鑑定患思覺失調症仍判18年，她對母親佈陷阱、反覆施暴的兇殘過程，是判決關鍵。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

北市林姓女子於2019年3月間，痛毆母親致死，士林法院審理期間，雖經台大精神鑑定患思覺失調症，於5月7日仍依傷害直系尊親屬致死罪，重判林女18年，相較嘉義殺警案無罪，判決書中揭露，林女有計畫、反覆、冷血地對母親施暴，使法官堅信她行為當下仍有辨識、控制能力，成了判決的關鍵。

據判決書，林女於2019年3月1日，認為母親將她要告人的訴狀拿走，心中起了施暴的衝動，她先將玻璃碎片灑滿母親臥室，等母親回來便開口怒罵、甚至出手攻擊，林母邊求饒邊往房間躲，卻正好中了林女佈下的「陷阱」，以致腳底受傷無法行走。

而林女洩憤後，雖跑去找精舍的師父談話冷靜，但回家後一股火又冒上來，再度衝進母親房內索討訴狀，此次林女更加火爆，不但徒手、腳踩踹母親上半身，更拿棍棒猛烈攻擊、又掐住母親脖子，母親奄奄一息後，林女竟放置不管，直到施暴過了3小時後，才於晚間10點半左右通報119，無奈林母已因多處內臟受損、導致內出血併氣血胸窒息身亡；林女遭逮後，竟還謊稱母親遭黑衣人攻擊，直到警方調閱監視器畫面才真相大白。

據台大鑑定報告，林女自2008年於美國離婚後，即熱衷「能量療法」，考量她當時失業、失婚，後面的宗教妄想可能是從這開始，到了2012年情況更加劇烈，除了佛堂的師父外，對周遭人士包含母親在內，都開始有程度不一的被害妄想，而林女回台後，將工作上的不順，全都怪罪於別人，又持續受幻覺、幻聽影響，最後除了母親以外，已不太跟外人互動，社交能力嚴重退化，判定林女患思覺失調症的可能性極高。

法官認為，林女於偵查期間，得知母親死亡時，驚訝表示「過世了喔？」、「以為媽媽還活著」，並數次提及，「以為媽媽很喜歡自己這樣做（施暴），感覺很舒服」、「釋迦摩尼佛苦行僧衝到媽媽左臉，說看可不可以救活」等語，再綜合心理鑑定報告，顯見林女應有受精神疾病影響，且林女報案119時，也有配合消防員指示對母親CPR，認定林女沒有殺害母親的犯意。

但林女整個施暴過程，數度選擇停止、出去找師父、倒垃圾，之後又回來繼續對母親施暴，甚至在施暴前，還先在母親臥室佈滿玻璃碎片，並有計畫地等到母親失去行動能力、達「最佳機會」時才痛毆母親，之後又謊稱母親是遭黑衣人攻擊，卻又在醫師鑑定時推翻自己的說法、坦承之前做筆錄在「編故事」，法官認為，林女行為當下辨識、控制能力與一般人差不多，不適用刑法19條減刑，依傷害直系親屬致死罪判18年徒刑。

林女的表弟於庭外受訪表示，雖不確定林女的精神狀況，但她應為自己的行為負責，「嘉義殺警案、新店隨機殺人，總不能每個案子，都能靠精神問題脫罪」，之後也不排除上訴。

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