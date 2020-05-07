　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／痛毆母「全身瘀青慘死」稱腦中有聲音控制　啃老女碩士判18年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 林姓留美女碩士涉殺害母親遭起訴收押，在士林地 院開庭後還押看守所。（圖／記者劉昌松攝）

▲林女痛毆母親至全身瘀青慘死，到案時回答警方提問反覆、疑似精神不穩，經鑑定患思覺失調症。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

北市天母林姓女子於2019年3月間，與母親爭吵、打架後報案，林母經送醫後不治，法醫研判是被鈍器打死，但林女被逮時，稱母親遭黑衣人攻擊，且回答警方問題時反反覆覆、疑似精神不穩，檢方依殺害直系血親尊親屬罪起訴，士林地院審理時，台大醫院鑑定指出，林女患思覺失調症、辨識能力受損，5月7日依傷害直系尊親屬致死罪判林女18年徒刑，可上訴。

據了解，林女自美國取得碩士學位後，回台已失業多年，家計皆靠母親在市場賣衣服維持；警方到場時，只見林母陳屍在臥室地板，現場卻已被刻意打掃，法醫報告指出，林母頭部、四肢皆有多處瘀青，林女到案時卻淡定稱，「我很少跟媽媽吵架，我們感情很好，我很愛她！」、「腦中有股不可思議的力量、聲音在控制自己」，讓警方相當傻眼，懷疑林女精神不穩，但調閱紀錄後，沒發現林女的精神病史。

偵查期間，林女僅承認有徒手毆打、手推、腳踹、踩母親，否認有拿武器攻擊，法院審理期間，林女更稱母親有輕生傾向，「想不透媽媽為何自己把頭弄傷」，並對於「人那麼脆弱、那麼容易往生」感到很驚訝。

台大精神鑑定報告指出，林女受精神疾病影響、辨識能力受損，林女律師依鑑定結果，請求法官依刑法19條減刑；但檢方認為，林女直到法院審理時，都還在隱瞞案情、犯後態度不佳，且林女很清楚傷害母親不對，並不適用刑法19條減刑，請求從重量刑。

生火了！連我媽都用到發光

嘉義殺警案翻版！通緝犯持刀捅人「精神病獲輕判」…他雙眼半盲淚：不敢出門

ET快訊
快訊／蘇貞昌為紓困道歉：有錯就改！請衛福部簡化流程
瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」
快訊／高雄男申請紓困金遭拒　突激動刺頸自殘！
快訊／啃老女碩士打死母親　「稱腦中有聲音控制」判18年徒刑
李婉鈺動手打警察　「確定犯2罪」遭判刑定讞
快訊／花蓮市公所開第一槍！暫停辦理萬元紓困補助
鄰居姨狂怨：領不到紓困金！　她留言吐「阿姨真實生活」秒被刪好
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

300萬JAGUAR拍賣廢鐵價9525元　悲傷故事曝…「前妻送的，我不要了！」

辣妹挑逗：會爽到中風！狂LINE「皮鞭伺候」…人夫興奮帶回家使壞　結局曝光

快訊／痛毆母「全身瘀青慘死」稱腦中有聲音控制　啃老女碩士判18年

劍青檢改籲修監護年限　不要偷渡陪審制

美豔按摩女劈腿被抓包！2男相遇驚知「同閃綠光」　前任刀押現任「出來喬」

高雄低收男申請萬元紓困被拒…含淚「掏原子筆刺頸」自殘！警急抓手壓制

台南安平區超商暗夜槍響！男駕車朝路人開槍逃逸　警掌握特定對象追緝

「歐告」飛撲！路過男嚇到跌斷腿　飼主坐機車上看慘賠9萬

稱被警察吃豆腐　李婉鈺拳打員警判刑4月加20日定讞

台3線三灣段轎車撞護欄起火！　駕駛及時逃出愛車半毀

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

300萬JAGUAR拍賣廢鐵價9525元　悲傷故事曝…「前妻送的，我不要了！」

辣妹挑逗：會爽到中風！狂LINE「皮鞭伺候」…人夫興奮帶回家使壞　結局曝光

快訊／痛毆母「全身瘀青慘死」稱腦中有聲音控制　啃老女碩士判18年

劍青檢改籲修監護年限　不要偷渡陪審制

美豔按摩女劈腿被抓包！2男相遇驚知「同閃綠光」　前任刀押現任「出來喬」

高雄低收男申請萬元紓困被拒…含淚「掏原子筆刺頸」自殘！警急抓手壓制

台南安平區超商暗夜槍響！男駕車朝路人開槍逃逸　警掌握特定對象追緝

「歐告」飛撲！路過男嚇到跌斷腿　飼主坐機車上看慘賠9萬

稱被警察吃豆腐　李婉鈺拳打員警判刑4月加20日定讞

台3線三灣段轎車撞護欄起火！　駕駛及時逃出愛車半毀

竹北地區僅分到24萬紓困金？　社會處：新竹縣有1100萬沒有分配問題

雲端最前線／對決蔡英文？韓國瑜520「反罷宣告」？

東奧首批台將／多1年備戰期　黃筱雯加強對抗左撇子

小邊境夜晚「失足墜崖」飼主急　動保處垂降20米救援...牠上岸秒燦笑！

美國被俘傭兵認「要抓他回美」　委國總統怒回嗆

Reebok Nano X革命進化　健身女神Hana實測驚人創新

紓困經費1.5兆！「發3600元消費券」約858億…省1兆　網嘆：這次真的笑話

300萬JAGUAR拍賣廢鐵價9525元　悲傷故事曝…「前妻送的，我不要了！」

細看防疫戰中的「侯友宜現象」

一旦被捕性虐淫片自動曝光！N號房創始人提前謀後路：程式早已設定好

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

坎坷少年遭凌虐　惡雇主夫妻竟在網路曬恩愛　

被酸恐龍法官！司法院怒回12字…關掉麥克風

虐殺拉不拉多！兇殘男疑想脫罪隔天衝精神科

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

端盤子養大他　媽見兒滿身彈孔淚崩

人夫激戰情婦　隔天他暴斃死在床上！元配還安撫小三

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

11歲兒目擊男友狠捅12刀！　她喊「快下車」慘1屍2命

更多熱門

相關新聞

殺警判無罪／內行人：二審想翻盤問題要改

殺警判無罪／內行人：二審想翻盤問題要改

嘉義殺警案兇嫌鄭姓男子，因患思覺失調症一審獲判無罪，引起社會一陣議論，判決中，鑑定醫師沈正哲稱，不確定鄭男當下是否完全喪失控制能力，卻在回答法官時，堅稱鄭男符合刑法19條第1項（不罰），成了判決的關鍵；律師張晏晟表示，現行法律沒約束法官提問誘導，檢方若想在二審時翻盤，問題要提到「辨識能力」。

殺警判無罪吵翻！精神科醫曝「能做3件事」：身邊都有未爆彈

殺警判無罪吵翻！精神科醫曝「能做3件事」：身邊都有未爆彈

高大成生氣了　轟殺警「無罪判決」可憐

高大成生氣了　轟殺警「無罪判決」可憐

殺警案判無罪　法官卓春慧回應了

殺警案判無罪　法官卓春慧回應了

鑑定殺警案遭出征　醫師千字文還原真相

鑑定殺警案遭出征　醫師千字文還原真相

關鍵字：

思覺失調症天母啃老族殺害直系血親尊親屬

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

沒本事管自己老公還罵張庭！林瑞陽前妻遭辱罵

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

周揚青被酸「這麼快就找新男友」酒吧拍美照洩關係

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面