快訊／痛毆母「全身瘀青慘死」稱腦中有聲音控制　啃老女碩士判18年

▲林女痛毆母親至全身瘀青慘死，到案時回答警方提問反覆、疑似精神不穩，經鑑定患思覺失調症。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

北市天母林姓女子於2019年3月間，與母親爭吵、打架後報案，林母經送醫後不治，法醫研判是被鈍器打死，但林女被逮時，稱母親遭黑衣人攻擊，且回答警方問題時反反覆覆、疑似精神不穩，檢方依殺害直系血親尊親屬罪起訴，士林地院審理時，台大醫院鑑定指出，林女患思覺失調症、辨識能力受損，5月7日依傷害直系尊親屬致死罪判林女18年徒刑，可上訴。

據了解，林女自美國取得碩士學位後，回台已失業多年，家計皆靠母親在市場賣衣服維持；警方到場時，只見林母陳屍在臥室地板，現場卻已被刻意打掃，法醫報告指出，林母頭部、四肢皆有多處瘀青，林女到案時卻淡定稱，「我很少跟媽媽吵架，我們感情很好，我很愛她！」、「腦中有股不可思議的力量、聲音在控制自己」，讓警方相當傻眼，懷疑林女精神不穩，但調閱紀錄後，沒發現林女的精神病史。

偵查期間，林女僅承認有徒手毆打、手推、腳踹、踩母親，否認有拿武器攻擊，法院審理期間，林女更稱母親有輕生傾向，「想不透媽媽為何自己把頭弄傷」，並對於「人那麼脆弱、那麼容易往生」感到很驚訝。

台大精神鑑定報告指出，林女受精神疾病影響、辨識能力受損，林女律師依鑑定結果，請求法官依刑法19條減刑；但檢方認為，林女直到法院審理時，都還在隱瞞案情、犯後態度不佳，且林女很清楚傷害母親不對，並不適用刑法19條減刑，請求從重量刑。

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