「滴滴出行」來台上路...90萬美金資本「繞道」　樂迪科技負責人遭起訴

▲樂迪科技負責人王慈雍因涉嫌違反陸資來台規定遭起訴。（圖為資料照／記者洪巧藍攝）

記者劉昌松／台北報導

中國大陸最大的叫車服務「滴滴出行」，2年前來台上路，代理公司樂迪科技負責人王慈雍還對外強調，這是她個人資金，但檢調接獲檢舉後追查，發現王女用來開公司的90萬美金，都是來自滴滴大陸母公司，疑似為了規避大陸公司來台開子公司須經主管機關審核的規定，以借貸名義，從海外層層轉帳而來，北檢6日依《兩岸人民關係條例》起訴王女。

大陸網路叫車APP「滴滴出行」2018年1月19日正式在台上線，當時外界諸多質疑，代理商樂迪科技的成立資金來源可疑，疑有陸資違法來台，樂迪科技王慈雍當時強調，公司成立資本20萬元都是個人資金，與大陸滴滴的合作只有軟體授權與商標，公司沒有陸資，未來也希望再吸引歐美、香港資金。

▲檢調查出，大陸滴滴母公司透過海外轉帳、借款方式，規避主管機關審核來台設立分公司。（圖為資料照／CFP）

不過台北地檢署接獲檢舉後，指揮調查局台北市調處調查，發現樂迪科技成立時，向香港地區公司借款90萬美金，卻沒約定還款期限，只說樂迪要以每年營收固定百分比作為回饋，和一般借貸合約不同。

再追查下去，發現這間香港公司，是滴滴母公司的關係企業，疑似為了躲避陸資來台設立分公司，需經主管機關許可的規定，由母公司透過海外層層轉帳流入香港公司，最後以借貸名義來台開設樂迪科技，因此依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，起訴王女。

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