尼米茲號擊敗病毒！帶「8000人份」測試盒出航　台灣證實朝亞洲前進

▲日前爆發疫情的尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）已經前往亞洲前進。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

日前傳出遭到新冠肺炎病毒（COVID-19）攻陷的美軍航母尼米茲號（CVN-68），6日我國國防部長嚴德發在立法院上證實，已經朝向亞洲前進，事實上在4月底尼米茲號就已經進行了部署前的最終訓練，並且在獲得了足以檢驗8000人的病毒測試盒的支援下才放行出航。

根據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）報導，尼米茲號4月27日從華盛頓州的布雷默頓（Bremerton）出發，進行部署前的最終訓練，這是海軍對這次部署計畫的正式驗收，這次計畫的著重於避免新冠肺炎病毒在艦上擴散。

尼米茲號當時在聖地亞哥海岸附近，完成綜合訓練部隊演習（COMPTUEX）後仍停留在海上，直到執行部署任務之前都沒有返回港口，以減少艦上人員暴露於新冠病毒的風險。

就在這篇報導刊登之後，美國海軍也發表了尼米茲號已經駛離的新聞稿，尼米茲號艦長克拉克（Max Clark）表示，「應對新冠肺炎大流行的挑戰非常困難，因此，我為我們努力防疫，使我們處於領先位置感到非常高興。」

尼米茲號人員自從4月初以來一直被隔離在航母內，預計5月將開始航行，海軍已經獲得了足夠的新冠肺炎測試盒，估計足以測試整個尼米茲號航母戰鬥群近8000名的人員。

▲國防部長嚴德發證實，尼米茲號朝亞洲前進。（圖／記者屠惠剛攝）



國防部長嚴德發6日在立法院表示，美軍尼米茲號航空母艦已出港，往亞洲區域前進，但對於是否會在520總統就職前航抵台灣周邊或南海，他表示不方便評論美方部署的調整。

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