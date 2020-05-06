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解放軍鷹派人物為武統降溫？張競點出「關鍵」：莫以一稿判戰和

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▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲武統輿論持續。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

解放軍退役少將喬良日前撰文指出，台灣問題屬於中國內政，但在本質上還是中美問題，「也就是說在中美掰手腕未分勝負之前，台灣問題不可能徹底解決。」不過，中華戰略學會研究員張競卻點出關鍵，提醒喬良的發言僅是個人和民間觀點，不能擴大解讀為官方政策，加上文中「並未放棄根本之目標，而只是在倡議策略之調整與取捨。」

張競今（6）日在臉書以「莫以一稿判戰和」為題指出，要了解喬良文章所傳達的意義，首先必須讀完全文，並理解刊稿機構「The Carter Center」的背景，以及分析該研究計畫主持人劉亞偉教授個人背景與人脈網絡。

其實要知道喬良文章是否在傳遞政治信號，進行政治溝通，張競以原文中的第二段為例，表示該文只是作者回覆網友的文章，純屬個人的意見，絕非中共高層授意放話。

張競再次強調「莫以一稿判戰和」；過去幾年中，他點名駁斥過王洪光、王衛星、羅援、朱成虎以及何雷等多位共軍將領所公開表述的觀點，特別是莫名其妙地喊打喊殺，或是鬼扯兩岸曾經就南海私下合作秘聞時，更是點出北京官方所曾表述政策，或是軍事基本學理，來反駁這些將領胡亂放話。

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

據《中時電子報》報導，他指出，事實上大陸的網路傳播極為發達，台灣必須重新理解與認識，疫情期間大家關在家裡沒事做，就有一堆「閒瘋皇帝」（諧音咸豐皇帝）冒出來，「各種對台的論述光怪陸離、五花八門、無奇不有，百家爭鳴、意見豐富的程度絕對不亞於台灣。」

因此，張競認為喬良所表達的觀點，在中共高層戰略謀士圈內其實相當普遍，「從不同的共軍將領發出彼此矛盾的發言立場來看，個人一把號、各吹各的調，而非一言堂的內容，戰略辯論與研討的空間確實存在。」

張競強調，在中南海進行決策之過程，與大陸知識界發表論證策略是兩回事，「因為和戰決於朝堂，而非議於虎帳。在中共的體制下，只有黨指揮槍，槍能提出和或戰的意見，但是最後能做出決策的還是黨中央。」他認為，喬良將軍的發言根本不在中南海決策體制內，這篇稿子不能當作判斷未來大陸是否對台動武的參考依據。

▲張競。（圖／截取自直播）

▲張競。（圖／截取自直播）

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