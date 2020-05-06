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平壤國際機場旁出現洲際導彈基地　拆村直接蓋宿舍

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▲▼南北韓邊界,北韓哨所。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓近來軍事動作頻頻。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國智庫日前公開的報告書中指出，平壤順安國際機場附的新里（신리，Sil-Li）有一座即將完工的導彈基地，3棟建築物間由移動型車輛連接，位處中間的建築物之高度，甚至可容納移動型發射臺，方便進行火星14型、火星15型洲際彈道導彈試射等相關訓練。

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）在長期探討北韓問題的網站「Beyond Parallel」上公開了《新里彈道飛彈支援設施》之研究報告，報告引用了歐洲太空總署拍攝的衛星照片。

報告指出，這座導彈基地於2016年開始興建，位處平壤市西北17公里處、座落於順安國際機場西南側，其面積大約為44萬2300平方公尺，由3座建築物、鐵路月臺、住宅區組成；基地內各設施之間以寬9至10公尺的道路作為連接，用來行駛大型貨車或移動彈道飛彈發射臺。

該基地緊鄰面積足以存放各種導彈、發射臺的地下設施，且距離平壤地區內生產各種彈道飛彈零件的工廠頗近。

3棟建築物間由移動型車輛連接，位處中間的建築物高度，甚至可容納移動型發射臺，方便進行火星14型、火星15型洲際彈道導彈試射等相關訓練。分析指出，3棟建築物約於2017年6月開始興建、2018年6月雛形大抵完成。分析指出，新里導彈基地的規模比西北部的東倉里、東北部的舞水端里還要大。

位於3棟建築物旁，以鐵軌連接的火車站則於去年10月初步完工，該月台的構造使衛星難以捕捉到火車進站卸載貨物的情報。

報告也指出，3棟建築物緊鄰的地下設施可能興建於1980年代、或更早之前，用於保護戰時順安機場作戰航空團軍機的零件，隨著後來作戰航空團移往他處，該地下設施目前用來保管、存放一般軍事設備或車輛。據推測，地下設施此前曾被棄置一段時間。

最後報告更指出，新里導彈基地在開始建設之前，該地原本是小型聚落，今年3月的衛星相片上可發現，原本聚落遭拆除，轉而興建31棟住宅，研判是為相關技術人員、勞工所建造的宿舍。

據了解，北韓為了加強自我防衛能力，至少擁有20個未公開的飛彈基地。

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