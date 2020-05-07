增4.2兆地方專項債救市！　李克強：經濟社會逐步趨於正常

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／綜合報導

為幫助經濟社會回歸正常發展軌道，大陸國務院總理李克強6日主持召開國常會，拍板新增1兆元（人民幣，下同，約合新台幣4.26兆）地方政府專項債，力爭5月前發放完畢，強調中央要把做好「六保」作為「六穩」工作的著力點，穩住經濟基本盤。

該會議要求，根據現有形勢變化和企業訴求，將允許小微企業和個體工商戶延緩繳納所得稅，延長支持疫情防控保供相關稅費政策實施期限等，更大力度的幫助企業度過難關。

▲大陸各地防範疫情從內控轉為外防輸入後，逐漸推進復工復產。圖為武漢解除封城工人返回工作崗位。（圖／路透社）

與此同時，在年初已發行地方政府專項債1.29兆元基礎上，再按程序提前下達1兆元專項債新增限額，力爭5月底發行完畢；另強化穩企業保就業的金融支持措施，支持中小微企業適當延長延期還本付息政策，支持其多渠道融資，並創設政策工具支持銀行更多發放信用貸款。

會議還梳理自新冠肺炎疫情發生以來，國務院各部門已部署推進8個方面90項政策措施，包括加增值稅減免，扶植受疫情影響較大的企業，減免各類社保費、免收收費公路通行費、降低電價氣價、實施降準、對中小微企業等和個體工商戶提供低成本貸款、對其貸款本息辦理延期還本或付息等。

大陸國務院常務會議表示，上述措施的積極成效正在顯現，復工復產正逐步達到正常水平，企業困難得到一定緩解，經濟社會運行逐步趨於正常。

按照大陸國家衛健委7日通報，5月6日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例2例，均為境外輸入病例（上海1例，廣東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（在上海）；另新增無症狀感染者6例（無境外輸入）。

在此之下，大陸現有確診病例295例（其中重症病例23例），已降到300人以下，另自7日0時起，牡丹江市林口縣風險等級由中風險調整至低風險後，大陸「全國中高風險區域全部清零。」

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