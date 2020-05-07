疫情衝擊百業蕭條！花蓮開設紓困方案申請輔導窗口供諮詢

▲花蓮縣政府馬上辦中心設立「新冠肺炎紓困方案申請輔導窗口」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新型冠狀病毒肺炎肆虐，造成民眾生活極大衝擊，為使受疫情影響而有紓困需求之民眾，中央政府及花蓮縣政府提供約九十多項紓困方案供民眾申請，並開設紓困方案申請輔導窗口提供諮詢，協助民眾渡過難關。

輔導窗口能協助輔導民眾申請、資格條件之查詢，以及如何聯繫相關窗口及受委託辦理單位，自即日起於花蓮縣政府馬上辦中心設立「新冠肺炎紓困方案申請輔導窗口」，另外，自5月7日起於縣府、中區及南區縣政服務中心設置紓困申請諮詢窗口，由輔導員提供洽詢民眾諮詢及輔導服務。

▲輔導辦公室有專人於窗口現場提供諮詢，協助民眾渡過難關。

花蓮縣府表示，因受新冠肺炎疫情影響，花蓮縣百業營收普遍衰退，中央及縣府提供紓困措施方案協助渡過難關，而疫情正值非常時期，防疫作為仍不可疏忽大意，但照顧民眾生計同等重要，縣府希望能在拚經濟與防堵疫情之間取得平衡，並與大家共體時艱。

聯絡地址及電話

北區：花蓮縣政府馬上辦中心 地址：花蓮市府前路17號 電話：(03)8227171分機119

中區：花蓮縣政府中區服務中心 地址：花蓮縣鳳林鎮光復路94號 電話：

(03)8760089

南區：花蓮縣政府南區服務中心 地址：花蓮縣玉里鎮永昌里莊敬路8號

電話：(03)8980561

服務時間：週一至週五 08:30~12:00 13:30~17:00

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