華春瑩：已提供美國逾53億片口罩！　斥華盛頓「甩鍋大戲」演得津津有味

▲中國大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情籠罩全球，大陸外交部發言人華春瑩6日指出，截至5月1日，已經向美國提供了超過53億隻口罩、近7500台呼吸機等醫療設備，「所以有關中國所謂隱瞞疫情、拖延通報、藉疫情謀利的說法，純粹是無稽之談」、美國「這齣甩鍋大戲已經嚴重劇透，他們還演得津津有味，其實觀眾已經很厭煩了」。

美國日前指出，中方隱瞞新冠肺炎疫情的嚴重程度，拖延向世界衛生組織通報新冠病毒具有傳染性，以便增加進口並減少出口醫療物資，中方還企圖掩蓋有關做法。對此，華春瑩在6日的大陸外交部例行記者會上指出，「中方其實此前已經多次詳細介紹了中方疫情防控工作的時間線，有關事實是十分清楚的。

她表示，中方始終秉持公開、透明、負責任的態度，向世衛組織和包括美國在內的國家和地區及時通報疫情，分享病毒基因序列，積極地開展國際防控合作。中方還在克服自身困難的同時，向有關國家提供了大量的醫療防護物資。

▲華春瑩稱，中國向美國提供了超過53片口罩。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩以美國為例介紹，截至5月1日，中國已經向美國提供了超過53億隻口罩、3.3億雙外科手套、3885萬件防護服、598萬副護目鏡、近7500台呼吸機。「所以，有關中國所謂隱瞞疫情、拖延通報、藉疫情謀利的說法，純粹是無稽之談，在事實面前不攻自破。」

華春瑩再次敦促美方停止散播虛假資訊，停止誤導國際社會，好好反躬自省美國國內自己存在的問題，想辦法盡快控制住美國國內的疫情，而不要再繼續玩弄推責甩鍋的把戲。

「因為美國那麼不斷變本加厲地來指責中國，他的真實意圖是什麼？我想前不久美國暴露出來的共和黨參議院競選策略已經說得很清楚了」，華春瑩說，「這齣甩鍋大戲已經嚴重劇透，他們還演得津津有味，其實觀眾已經很厭煩了。」