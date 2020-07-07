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【廣編】LG TWINWash雙能洗　業界首創「分開洗」持續引領健康新趨勢

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▲▼LG,洗衣機,TWINWash雙能洗,分開洗,智慧感測。（圖／LG提供）

▲LG TWINWash雙能洗，洗淨力、相容性、智慧力、擴充性四大升級，打造全方位智慧洗衣機。

圖、文／LG提供

2020年LG TWINWash雙能洗洗衣機全面升級，同時推出最受台灣家庭喜愛的15公斤LG TWINWash雙能洗洗衣機，此外，LG TWINWash雙能洗全系列內建WiFi，可利用LG ThinQ App操控，新機更加入最新智慧洗衣技術AI DDTM，可智慧感測衣物重量及柔軟度，透過2萬筆雲端洗滌數據分析，自動選擇最適洗衣行程，增加18%衣物保護力。

LG獨有的雙能洗技術持續領先業界，有效避免衣物之間的交叉汙染，全系列機種皆搭載獨家蒸氣洗衣技術及40～60度溫熱水洗，殺菌洗淨功能再強化。LG蒸氣洗技術更榮獲BAF英國過敏協會認證，且全系列機型採用全不銹鋼筒槽，抗菌耐高溫。

LG TWINWash雙能洗上層直驅變頻滾筒洗衣機能輕鬆洗滌全家衣物，下置LG MiniWash迷你洗衣機可獨立處理精緻或少量衣物。當有大量衣物需分開洗時，可透過上下一起洗提升洗衣效率，衣物量較少之時可單獨使用下層迷你洗洗衣機衣物，節能、省時，也能預防衣物堆疊，減少細菌殘留及滋生。

即日起至9月30日凡購買LG TWINWash雙能洗大容量指定組合，可兌換送LG SMART變頻單門冰箱一台；凡購買LG直驅變頻滾筒洗衣機指定機型，可兌換送全家禮物卡最高達4,000元。

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