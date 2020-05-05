台南七股遊客中心IG爆紅　黃偉哲：防疫順時中觀光一條龍帶動濱海觀光榮景

▲台南市長黃偉哲5日出席由林佳龍部長主持的雲嘉南濱海國家風景區管理處七股遊客中心開幕典禮，期盼為在地觀光發展大加分。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



雲嘉南濱海國家風景區管理處打造的七股遊客中心，未演先轟動，自落成以來雖然還沒正式對外開放，就已經是網美朝聖拍照的景點 ，台南市長黃偉哲5日出席由林佳龍部長主持的七股遊客中心開幕典禮，期盼遊客中心未來串聯七股鹽山、台灣鹽博物館及將軍北門等濱海景點資源，為在地觀光發展大加分。





雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、西拉雅國家風景區管理處處長許主龍、台江國家公園管理處處長謝偉松、中華民國民宿協會全國聯合會總會長劉寧源、台灣省旅行商業同業公會聯合會榮譽理事長蕭博仁、台鹽實業股份有限公司董事長陳啟昱、七股區長徐屏屏、立委陳亭妃、議長郭信良及市議員方一峰、謝財旺、陳昆和、蔡秋蘭等人親臨共襄盛舉。





開幕活動由林佳龍部長、黃偉哲市長、民意代表等人一同灑平安鹽祈福及為七股遊客中心揭牌，並由多位旅行社及當地業者與林佳龍部長共同簽署合作意向書，為七股及濱海地區的旅遊開啟多元且深度的合作發展。





市長黃偉哲表示，台南作為一個觀光大市，在防疫跟拚經濟拚觀光之間要找最大的公約數真的非常不容易，非常感謝雲嘉南風景區管理處及林佳龍部長一起來幫忙拼觀光，在防疫我們都順時中，拼經濟、拼觀光我們都是一條龍。



林佳龍表示，防疫要做，生活也要過，台灣已經成為全世界公認的防疫大國，未來在做好防疫的前提下進一步成為觀光大國，而且觀光業是火車頭產業，涉及到庶民經濟，包括食、宿、遊、購、行的發展，藉由CP值最高的幸福公路－台61線的串連，相信對於台灣濱海地區經濟、文化及深度旅遊的發展有很大的幫助。





七股遊客中心整體建築的設計概念來自於「堤」，為了減低對環境造成的視覺衝擊，應用當地常見的元素如：海堤、河堤、鹽堤等構造物為概念，將堤轉換為空間，利用建築結構在空間中創造鹽山地景的意象。





七股遊客中心也設有雲嘉南物產館、農漁特產展示平台，推廣在地物產和七股小旅行，目前也舉辦七股自然生態展覽，以創意手法展現濱海之美，宣傳愛護海洋環境的生態保育觀念。





台南濱海地區在雲嘉南濱海國家風景區管理處成立以來，每年均有數十萬遊客前來走訪旅遊，黃偉哲市長表示非常感謝雲管處每年在活動上與市府積極合作，包括七股海鮮節、將軍夏日音樂節，以及雲管處主辦的一見雙雕藝術季、鯤鯓王平安鹽祭等，都發揮一加一大於二的行銷效果。





由於台61線在去年底全線通車，沿線濕地景緻與鳥類生態迷人，加上濱海地區豐富的農漁特產，黃偉哲市長相信遊客中心開幕之後將是台南新的觀光地標，為台南帶來絡繹不絕的旅遊人潮。

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