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持續+0讓劇場有望！8個劇團合辦「潛力新星甄選」　台灣首次表藝界團結大動員

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▲▼8個劇團合辦「2020舞台劇潛力新星甄選會」，台灣首次表藝界團結大動員（圖／全民大劇團提供）

▲全台8個劇團合辦「2020舞台劇潛力新星甄選會」，台灣首次表藝界團結大動員。（圖／全民大劇團提供）

記者林育綾／台北報導

台灣防疫有成，持續+0不但讓運動賽事及公共設施開放有期，劇場和劇團也開始有找回觀眾的信心！全台8個表演團體共同舉辦「2020舞台劇潛力新星甄選會」，竟吸引800人懷夢前往報名，最後決選出39位優秀的表演者，國表藝中心和兩廳院更全力支持此次活動。全民大劇團團長謝念祖感動說，「這是首次台灣劇場界團結起來舉辦的甄選會！」

為了持續激勵劇場圈，並鼓勵正在萌芽的表演工作者們，不對夢想失去信心，台灣共8個表演團隊包括：天作之合劇場、台南人劇團、全民大劇團、果陀劇場、故事工廠、楊景翔演劇團、綠光劇團、瘋戲樂工作室，共同舉辦「2020舞台劇潛力新星甄選會」，上週甫結束之初選，吸引800多人前往，最後決選出39位優秀的表演者。

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▲▼8個劇團合辦「2020舞台劇潛力新星甄選會」，台灣首次表藝界團結大動員（圖／全民大劇團提供）

▲「2020舞台劇潛力新星甄選會」成為團隊與表演者、以及團隊與團隊合作的橋梁，評審老師們期待能繼續辦下去。（圖／全民大劇團提供）

其中除了有本國優秀的高空環表演者，還有因疫情回台灣的百老匯音樂劇演員、保加利亞芭蕾舞者、於紐約學習戲劇與音樂的學生，竟還有來台交換的韓國學生及原本就是歌手的高蕾雅。主辦方「全民大劇團」團長謝念祖興奮說，「看到這麼多潛力新星聚集，真的帶給劇場圈很大的希望。」

此外，國家表演藝術中心朱宗慶董事長、國家兩廳院藝術總監劉怡汝更全力支持此次的活動，以協辦的方式，免費出借國家戲劇院提供複選使用，而各參與團隊也是一通電話就答應前往擔任評審，謝念祖感動說，「這將是首次台灣劇場界團結起來舉辦的甄選會！」

▲▼8個劇團合辦「2020舞台劇潛力新星甄選會」，台灣首次表藝界團結大動員（圖／全民大劇團提供）

▲8個劇團合辦「2020舞台劇潛力新星甄選會」，評審陣容強大。（圖／全民大劇團提供）

特別的是這次的甄選會，不會有勝負與排名，而是提供團隊與表演者一個媒合機會，表演者的表演紀錄將放上網路，以供所有團隊能夠在此尋找合適的演員。出席評審們開心表示，這個活動也能讓團隊與團隊之間有更多的交流，果陀劇場梁志民導演對於表演者也回饋說，「雖然大家都喜歡百老匯音樂劇，大家也喜歡唱，但我們對於中文音樂劇是有期待的，所以如果你對於這塊有多做準備，那就會脫穎而出。」

而綠光劇團羅北安團長則說，「應該要3個月辦一次，讓我們能夠看到更多有潛力的年輕表演者。」果陀劇場梁志民導演在一旁忙著說，「太密集了，這樣變成職棒了。」

今（6）日正式演出，文化部政務次長蕭宗煌也到場鼓勵，並表示在防疫期間，雖然是以「防疫為重，紓困並行，振興在後」，但文化部一直想著如何讓藝文圈可以活躍起來，很開心民間的團隊率先聯合起來做了這個活動，文化部不會只在下面加油，而是成為所有藝文表演團隊的靠山，甚至墊腳石。」

對於疫情影響藝術圈嚴峻，被問到如何渡過這波疫情寒冬，果陀劇場梁志民導演表示，原受疫情影響而導致延期的演出，還是會進行「無觀眾表演」。而將演出轉為線上的綠光劇團，羅北安則表示雖然上半年演出都取消，還是會將自己準備於最好的狀態，等到觀眾回到劇場。全民大劇團謝念祖導演則說盼望能聽到逐步開放劇場的好消息，「希望可以撐過這段中場休息的時間，下半場再重新開始！我們都會耐心等待。」

▲▼8個劇團合辦「2020舞台劇潛力新星甄選會」，台灣首次表藝界團結大動員（圖／全民大劇團提供）

▲高空環表演者鄧瑋婷演出讓老師驚艷，受到評審一致好評。（圖／全民大劇團提供）
   
今日表演受到評審老師一致好評的高空環表演者鄧瑋婷表示，自己是大學時期才開始接觸馬戲，但對她來說卻是很親近且十分生活化的，她將一路訓練的心情編排成此次的呈現，「最後沒有音樂的演出，代表的是即使生活的思緒很雜亂，但最後當你理解某些事情時，你是會感到很安靜的。」

▲▼8個劇團合辦「2020舞台劇潛力新星甄選會」，台灣首次表藝界團結大動員（圖／全民大劇團提供）

▲因百老匯停演而回台的費奕瑄。（圖／全民大劇團提供）

而因為百老匯停演返台的音樂劇表演者費奕瑄，透露自從回來後，就一直四處向身旁朋友詢問進入台灣劇場的管道，卻一直不得其門而入，此次參與甄選能夠進入複選，對於已經有豐富的國外演出經驗，還是十分感動且深具意義，評審老師反問，「如果受台灣演出團隊邀請演出，會如何決定？」她俏皮的表示，「如果您邀，我就回來！」

而高蕾雅拋下藝人光環也要參加甄選，甚至在評審提問時，激動地流下眼淚說，「我真的真的很喜歡表演，謝謝大家讓我踏上這個舞台。」

▲▼8個劇團合辦「2020舞台劇潛力新星甄選會」，台灣首次表藝界團結大動員（圖／全民大劇團提供）

▲藝人高蕾雅也進入複選，如願踏上國家戲劇院的舞台。（圖／全民大劇團提供）
 
為了配合政府防疫，甄選現場更破例提供直播，全民大劇團也將推出「遺珠計畫」，讓無法進入複選的優秀參賽者，能夠透過影片的錄製並公開播放，讓表演能力也能被看見。

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