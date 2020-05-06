急難紓困金申請6日起跑　台南民眾霧煞煞連里長也一問三不知

▲急難紓困金5月6日起開始申請，一早很多民眾就跑到區公所詢問如何辦理，由於需備齊相關申請文件，民眾為了領取補助金來回奔波，將會引發民怨。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情勞工紓困貸款自4月30日起開辦，最高新台幣10萬元，行政院則加碼提供1萬元急難紓困金，5月6日起開始申請，6日一早很多民眾就跑到區公所詢問如何辦理，連里長也一問三不知，北區區公所上午還召集里長們開課，說明紓困金申請相關問題，顯示紓困金引起民極大關切。

據勞動部與衛福部說明資訊，急難紓困金之申請條件：1、因疫情請假或無法從事原有工作，或雖有工作但每月工作收入減少，致家庭生計受困者。2、未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險者。3、未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼者。4、依家戶存款（家戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算出「平均每人每月生活費」為當地每人每月最低2倍以下。

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「平均每人每月生活費」計算公式：[(家戶月平均收入+家戶總存款)-15萬元×家戶人數]÷家戶人數。 「平均每人每月生活費」小於各地1.5倍者，核發新台幣1至3萬元。「平均每人每月生活費」介於各地1.5倍至2倍（含）者，核發新台幣1萬元。所需文件：申請書暨個案認定表、存簿或存摺內頁影本、其他證明文件（如從事工作受疫情影響的證明等）。

6日上午許多民眾都跑到各區公所洽辦，但大部分民眾都不了解申請程序與條件、需附什麼文件也不清楚，都無法順利送件，且連里長也不大清楚，里民問的問題都難以回答，以台南市北區區公所為例，上午特別召集里長到區公所「上課」，由專人向里長們說明紓困金相關問題與疑義，希望里長們能了解，並協助向民眾宣導。

台南市長黃偉哲對民眾為申請紓困金，造成有些區公所大排長龍一事指出，這個部分市府5日也先演練過了，對於整個的流程，其中最重要的是排富部分，因為有排富，所以就有一些財產的查核，但是基本上市府還是相信民眾他們自己會誠實來申報他自己的財產，所以說申請書上面有一欄是切結，如果申報的內容都是正確的，申請的內容都是正確的，那市府當然就發放，但如果涉及填報不實，相關的法律責任可能要申請人自己來負，這樣可以簡化一些行政程序，也能讓民眾順利的領到他們想要的要1萬塊錢。

據了解，有金融機構帳戶的民眾如申請核准，會比較快領到錢，而欲領現金的民眾，領款的時序則需再往後延，也引發民眾不滿。

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