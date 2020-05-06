勞工領3萬急難救助金入帳就遭扣押　周春米籲政府協助返還

▲民進黨立委周春米。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委周春米6日表示，有民眾向勞動部申請3萬元急難救助金，因為積欠卡債，被銀行凍結強制執行。她認為，紓困救助的目標族群都是有迫切需要的弱勢勞工或自營工作者，若是急難救助金可以被強制執行的標的，不符合紓困、救助的用意，且紓困條例第9條規定，因受疫情影響而自政府領取的補助，銀行不得強制執行，呼籲政府協助返還救助金。

周春米指出，該民眾向她陳情表示，好不容易申請到的急難救助，但因為之前有積欠債務，在入帳後卻馬上受到法院扣押，所謂急難救助馬上又變成兩手空空。周春米批評，欠債需還債也是社會中的鐵律，但本次紓困救助的目標族群，都是有迫切需要的弱勢勞工或自營工作者，因此若是急難救助金可以被強制執行的標的，恐怕不符合紓困、救助的用意。

周春米表示，依據強制執行法第122條第一項規定:「債務人依法領取之社會福利津貼、社會救助或補助，不得為強制執行」，就已經明文「社會救助」不得為強制執行標的。而本次紓困條例中的急難救助金，就是希望救急、救險，性質上當然是「社會救助」。

此外，紓困條例第9-1條也明確規定，受嚴重特殊傳染性肺炎影響，自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。在這樣的架構下，竟然還發生金融機構不黯紓困規定，直接違法扣押的情形，政府應該立刻敦促銀行返還該救助金。

周春米呼籲，政府針對紓困條例中明定，急難救助金不得為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的，應該向金融機構加強宣導，銀行則應加強法遵。否則急難救助的美意，將因此大打折扣。