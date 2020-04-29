埋伏派出所幫姪子出氣　叔叔出拳「剎車不及」命中勸架警

▲四海派出所外觀。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄陳姓冷氣技師不滿楊姓男子涉嫌傷害姪子，2019年4月30日下午3時許乾脆埋伏在派出所外等待，想給對方一個教訓，沒想到出手時卻意外打中「被夾在中間」的吳姓警員右臉，導致頭部損傷併右頰挫傷、瘀傷，最後被橋頭地院法官依妨害公務執行罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年。

判決書中提到，陳男當天為了幫姪子出一口氣，事先前往高雄市左營警分局四海派出所前等待，想趁警員帶楊男進入派出所時出手毆打，等了一會兒果然看到「目標」出現，於是立即衝上前想教訓對方一頓。

此時，吳姓警員見狀立即上前制止，剛好站到兩人中間，結果被陳男的拳頭打中右臉，造成頭部損傷併右頰挫傷、瘀傷。橋頭地檢署檢察官認為，陳男明知出拳可能會傷及無辜警員，還是選擇出手，以強暴方式妨害吳員執行職務，訊後依妨害公務、傷害等罪起訴。

不過，意外打傷警員的陳男也很愧疚，事後賠償吳員8萬元達成和解，對方不僅同意撤告傷害罪，還具狀幫忙向法官求情。橋頭地院法官認為，雖然陳男的行為傷及公務員執行職務的尊嚴，但他立即用實際行動填補損害，態度勘認良好，考量到他還有一名4歲小孩需要扶養，最後依妨害公務執行罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。